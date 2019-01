Luca Tacchetto ed Edith Blais rapiti a scopo di terrorismo | «Primi contatti con i

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati rapiti - 19 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati rapiti. Bankitalia taglia le stime di crescita , 19 gennaio 2019,

Burkina Faso : sequestro Luca Tacchetto - pm Roma indaga per terrorismo : sequestro di persona a scopo di terrorismo: è questa l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Roma in relazione alla scomparsa in Burkina Faso dell'architetto padovano Luca Tacchetto. Il ...

Luca Tacchetto ed Edith Blais - per il premier Trudeau la ragazza è viva. Ipotesi rapimento : Di Luca Tacchetto, italiano di 30 anni, ed Edith Blais, 34enne canadese, si sono perse le tracce da metà dicembre, quando si trovavano nel Burkina Faso. Nelle ultime ore ha parlato della giovane canadese il primo ministro Justin Trudeau: “Da quello che sappiamo, sì, Edith è viva”. Il papà di Luca: "Forse rapito per fini politici o economici".Continua a leggere

Il padre di Luca Tacchetto : "Mio figlio probabilmente rapito" : "O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente": lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza (Padova) di cui non si hanno più notizie dopo un viaggio in Burkina Faso con l'amica canadese Edith Blais. "La cosa più probabile - sottolinea - è che sia stato rapito per fini politici o economici. Secondo noi non da jihadisti, da gente che fa ...

Burkina Faso caos - si dimette il governo : crescono i timori per Luca Tacchetto ed Edith : Il Burkina Faso è nel caos. E nonostante le rassicurazioni del premier canadese Justin Trudeau, che ieri aveva detto di ritenere che Edith , la connazionale scomparsa con l'architetto padovano Luca ...

Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati sequestrati : «Primi contatti con i rapitori» : I giovani erano svaniti in Burkina Faso. Il padre di Luca: «Gli inquirenti si stanno seriamente dando da fare e siamo fiduciosi. Penso a un rapimento a fini politici o economici»

Burkina Faso - Trudeau : è viva la canadese scomparsa con Luca Tacchetto : ... in particolare per la famiglia di E'dith Blais, a cui ha espresso tutta la sua vicinanza; e ha aggiunto che garantire la sicurezza dei canadesi, ovunque si trovino nel mondo, continua a essere una ...

Scomparsi in Burkina Faso - il premier Trudeau : è viva la canadese amica di Luca Tacchetto : È viva Edith Blais, la donna canadese sparita insieme all’italiano Luca Tacchetto, in Burkina Faso: lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau, rispondendo a una precisa domani in proposito. «Per quello che ne so io, sì», ha detto rispondendo a una domanda di un giornalista. «Da quello che mi risulta, mi è sempre stato detto che si ritiene che ...

Burkina Faso - scomparsa Luca Tacchetto. Per il Canada «Edith è viva» : PADOVA «Edith è viva». Lo avrebbe detto il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. La notizia, che è stata data dall'agenzia France Presse , riaccende le speranze relative alla sorte di Luca ...

Cadavere in Burkina Faso : non è Luca Tacchetto ma un canadese/ Kirk Woodman ucciso da jihadisti? : Cadavere in Burkina Faso: non è Luca Tacchetto. Ultime notizie, è il turista canadese Kirk Woodman, forse vittima di jihadisti.

Burkina Faso - trovato il cadavere di un uomo bianco : potrebbe essere il copro di Luca Tacchetto : L'Unità di crisi della Farnesina, a quanto apprende l'Adnkronos, è allertata per verificare con le autorità locali l'identità del corpo senza vita di un 'uomo bianco' rinvenuto mercoledì sera a Siega, ...

Burkina Faso - ritrovato "corpo di uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco". Si teme per Luca Tacchetto : Il corpo di "un uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco" è stato trovato mercoledì sera a Siega, nella provincia di Soum, nel nord del Burkina Faso, Paese teatro di frequenti attacchi jihadisti. Lo apprende l'agenzia AFP da una fonte della sicurezza. "Il corpo viene portato ora verso Dori (nel no