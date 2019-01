IL GESTO ROMANTICO DI ANDREAS SEPPI Video | pioggia agli Australian Open | manda

Seppi - il GESTO ROMANTICO per la moglie durante la partita degli Australian Open. Telecronisti stupiti : “Che gentiluomo” : Al terzo turno del primo slam della stagione, l’Australian Open, il tennista italiano Andreas Seppi ha perso contro la rivelazione Frances Tiafoe dopo una battaglia durata 5 set. Ma rimarrà comunque nella storia di questa edizione del torneo per un gesto compiuto durante il terzo set, quando ha richiamato a sé un raccattapalle per invitarlo a correre in aiuto della moglie Michela Bernardi, preoccupato per le sue condizioni. I Telecronisti ...

Justin Bieber sorprende la moglie Hailey : il romantico GESTO davanti a tutti : Justin Bieber dedica una romantica serenata alla moglie Hailey Baldwin La coppia formata dalla pop star Justin Bieber e dalla super modella Hailey Baldwin è più innamorata che mai. Dopo essersi sposati segretamente in un tribunale di New York lo scorso 13 settembre, i due piccioncini hanno trascorso il loro primo capodanno da marito e moglie […] L'articolo Justin Bieber sorprende la moglie Hailey: il romantico gesto davanti a tutti ...

Al Bano e Romina - concerto di Capodanno in Polonia / Video - il romantico GESTO del cantante sul palco : Al Bano e Romina, grande successo al concerto di Capodanno in Polonia. Non manca, sul palco, un gesto d'affetto del cantante per la sua ex

Cardi B : ecco quanto è costato il GESTO ROMANTICO (e fallito) di Offset per riconquistarla : Oltre duemila rose The post Cardi B: ecco quanto è costato il gesto romantico (e fallito) di Offset per riconquistarla appeared first on News Mtv Italia.

MotoGp – Da Valencia il primo post romantico di Valentino Rossi : il GESTO d’amore per Francesca Sofia Novello è… social [GALLERY] : Valentino Rossi ed il romantico post al termine della stagione 2018 di MotoGp: la prova d’amore per la sua Francesca Sofia Novello è… social La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia e il conseguente FIM Gala Awards, evento di premiazione dei migliori piloti dell’anno. Oggi i piloti della categoria regina tornano in pista per due giornate di test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, ma, per il ...