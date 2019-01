I cinque stelle vogliono una via intitolata ai ' martiri della lotta contro l Isis'

[Il retroscena] Pronta la fronda dei cinquestelle del Sud per fermare l'autonomia di Salvini : "I nuovi Richelieu" "Dobbiamo contrastare lo strapotere dei nuovi Richelieu della politica italiana, che vogliono rafforzare la monarchia padana", ha detto l'organizzatore. Il riferimento è al ...

“Stop ai fondi Ue a chi viola lo Stato di diritto”. Ma Lega e cinque stelle non votano a favore : Nel giorno in cui il Movimento Cinque Stelle lancia l’offensiva contro lo spreco di denaro Ue, puntando il dito verso gli stipendi dei commissari, c’è Stato un voto molto significativo al Parlamento europeo. L’aula di Strasburgo ha infatti approvato un progetto di legge che prevede la sospensione o addirittura il taglio dei fondi europei per quei g...

Via libera alle norme europee anti-corruzione - ma Lega e cinque stelle non votano a favore : Nel giorno in cui il Movimento Cinque Stelle lancia l'offensiva contro lo spreco di denaro Ue, puntando il dito verso gli stipendi dei commissari, c'è stato un voto molto significativo al Parlamento ...

Intenzioni di voto - Istituto Noto : stabili i cinque stelle - Lega giù - crescono FI e FdI : Stando alle ultime rilevazioni sondaggistiche del 15 gennaio compiute dall'Istituto di sondaggi Noto, la Lega di Matteo Salvini, rispetto alla scorsa settimana, avrebbe perso il 2% dei suffragi nazionali. Ricordiamo che, secondo Noto, la scorsa settimana la Lega aveva raggiunto il 34% dei voti nazionali mentre il M5S era sceso al di sotto del 24%. Ma vediamo tutti i dettagli che emergono da queste rilevazioni di Noto Sondaggi....Continua a ...

Concessionarie - Esposito : “Emendamento Lega e 5s elimina tetto lavori in proprio”. cinque stelle : “La direzione è opposta” : Un emendamento convergente Lega e M5s al decreto Semplificazioni garantirà – secondo l’ex senatore del Pd Stefano Esposito e la colLega Raffaella Mariani – ad Autostrade e alle altre Concessionarie di poter svolgere in house tutti i lavori da realizzare. Il tetto del 20% (40 per quelle autostradali) previsto finora, insomma, salta. “Andiamo nella direzione opposta”, ribattono fonti del Cinque Stelle. Mentre, stando ...

Da Macron ai gilet gialli - come è cambiata la strategia dei cinque stelle in vista delle europee : L'obiettivo è trovare forme di organizzazione politica diverse da quelle tradizionali, capaci di rappresentare gli interessi delle componenti della società fino a oggi poco rappresentate e tutelate». ...

La Lega a Torino sfida i cinque stelle : 'Non possiamo bloccare il Paese' : Persino la decisione finale sulla Torino-Lione dipenderà dalla volontà politica di quello stesso governo che oggi, a Torino, nella piazza per il Sì alla Tav, farà sfoggio dello scintillante conflitto ...

Trivelle - nuovo botta e risposta tra Lega e cinque stelle - : Salvini: "Ok alla tutela dell'ambiente, ma non possiamo far finta che il mondo si sia fermato". Toninelli: "Io mi ricordo di aver condiviso con la Lega il referendum del 17 aprile 2016 contro le Trivelle"

In-Breeding a cinque Stelle : ... a professori a presidi, si resti nella propria torre , di calcestruzzo, di cemento o d'avorio, senza rendersi conto del progresso della scienza. Nelle grandi aziende, di norma, non si può restare ...

Dalle autostrade ai cioccolatini Pernigotti - tutte le smanie stataliste dei cinque Stelle : autostrade nazionalizzate, banche nazionalizzate, Alitalia nazionalizzata, rete telefonica nazionalizzata, acqua nazionalizzata, Bankitalia e la Borsa nazionalizzate, statalizzazione anche della tv ...

Trivelle - stop per due anni : i cinquestelle tentano il blitz : 'La sensibilità di questo governo è di segno diverso rispetto al passato. Sia il ministro Di Maio che Costa stanno lavorando perché le trivellazioni non siano consentite', fa sapere Giuseppe Conte. L'...

Lega e cinquestelle sostengono i gilet gialli in vista del voto europeo : Matteo Salvini e Luigi Di Maio gareggiano in applausi alle proteste in Francia. Accompagnando la gestazione della nuova sinistra e della nuova destra europee. Leggi

Migranti - de Magistris sfida Fico e prova a spaccare i cinquestelle : Il sindaco de Magistris continua a cavalcare l'opposizione a Salvini per gli sbarchi dei Migranti. Ma stavolta spacca la corrente grillina che fa capo al presidente della Camera Roberto Fico. Mugugni. ...

Adesso i cinque stelle schedano i medici : Perché l'ho fatto? Perché a seguito dello scioglimento del Css da più parti, in primis dalle dichiarazioni della ex presidente Siliquini, si chiedeva di agire separando la politica dalla scienza. ...