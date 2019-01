Esce al cinema ' Mamma + Mamma' due donne e la voglia di un figlio

Non ci resta che il crimine - giovedì il film Esce nei cinema italiani : Chi vuole scoprire, o rivivere, le atmosfere degli Anni '80 potrà farlo da giovedì 10 gennaio 2019, giorno in cui nelle sale cinematografiche italiane uscirà il film "Non ci resta che il crimine". Questa divertente commedia diretta da Massimiliano Bruno si compone di un cast d'eccezione nel quale figurano alcuni tra gli attori più amati degli ultimi anni. La promozione della pellicola ha preso il via il 29 novembre 2018 con la diffusione del ...

Il nuovo film su Van Gogh con Willem Dafoe Esce nei cinema il 3 gennaio : Quello che ci interessava era che Van Gogh negli ultimi anni della sua vita fosse del tutto consapevole di aver acquisito una nuova visione del mondo, di non dipingere più come facevano gli altri ...

'Colette' Esce oggi al cinema : Keira Knightley nei panni di una donna ribelle : Ad accomunarle per esempio il coraggio, l'intelligenza, la tenacia di farsi valere in un mondo fabbricato dagli uomini per gli uomini. Colette è senza dubbio un'icona di stile femminista , prima che ...

I cinema in guerra contro Netflix : "Roma" di Cuarón Esce in sala e scoppia la polemica : Dopo il film su Cucchi il colosso dello streming manda in sala il capolavoro del regista messicano che ha trionfato a Venezia. Il mondo degli esercenti si spacca. «Difendiamo la qualità». «No è l'inizio della fine» "Roma", Cuarón e il Messico diviso in un piano sequenza " Il caso Cucchi visto da vicino "

I cinema in guerra contro Netflix : Roma di Cuarón Esce in sala e scoppia la polemica : Ora che Cuarón ha vinto il Leone e che anche i più grandi registi del mondo, da Scorsese a Guillermo Del Toro, firmano contratti d'oro con Netflix, la musica cambia. Il caso di "Sulla mia pelle", il ...