Ciclismo – Un Fabio Aru rinato - da Maiorca al Colorado per un Giro 2019 al top : “la mia serenità al centro di tutto” : Fabio Aru pronto a dimenticare l’amaro 2018: il sardo motivato e determinato per una nuova stagione al top Ieri la splendida notizia: Fabio Aru parteciperà al Giro d’Italia 2019. Il ciclista sardo della UAE Team Emirates, dopo un periodo fatto di difficoltà e percorso tutto in salita, è pronto a dimostrare di che pasta è fatto e affronterà il suo 2019 con coraggio e determinazione. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo – Team Sky - non è del tutto finita : dagli USA un segnale positivo : Aria di ottimismo nel Team Sky: il colosso britannico ‘accompagnerà’ la squadra ancora per qualche anno, mentre dagli USA arriva un segnale positivo Il mondo del Ciclismo è rimasto senza parole quando, lo scorso 12 dicembre, Sky ha annunciato il suo addio alle corse. Lo sponsor del Team britannico ha deciso di non essere più presente nel mondo del Ciclismo, lasciando così la squadra di Froome e Thomas in alto mare. L’aria ...

