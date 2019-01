Brescia | donna uccisa in Franciacorta è mamma scomparsa a Bergamo

Corpo di donna bruciato nel Brescia no : 21.47 Il Corpo carbonizzato di una donna è stato trovato nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia. E' stato un uomo che faceva jogging a lanciare l'allarme dopo aver notato il Corpo abbandonato nell'erba. "Riteniamo si tratti di omicidio", conferma la Procura di Brescia che sta ora vagliando tutte le denunce di scomparsa.

Brescia - trovato corpo carbonizzato di una donna : ipotesi omicidio : Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia . È stato un uomo che faceva jogging a lanciare l’allarme dove aver notato il corpo abbandonato nell’erba. “Riteniamo si tratti di omicidio ”, conferma la Procura di Brescia che sta ora vagliando tutte le denunce di scomparsa. Sul posto i carabinieri. L'articolo Brescia , trovato corpo carbonizzato di una donna : ipotesi omicidio ...

