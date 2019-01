I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - nuovi innesti Per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Lorella Cuccarini sovranista ne ha Per tutti : «Blocco dei migranti sacrosanto» - poi critica il Papa - l'Europa e le quote rosa : «La differenza non è più tra destra e sinistra ma tra chi pensa agli elettori e chi alle élite e alla finanza». Lorella Cuccarini, in un'intervista al...

L'Eredità - clamorosa pallonata a Flavio Insinna : Perché il quiz tra poche ore non andrà in onda : Una clamorosa 'pallonata' a Flavio Insinna e al suo L'Eredità : il quiz-preserale più seguito d'Italia, infatti, non andrà in onda mercoledì 15 gennaio. I fan, però, non hanno nulla di cui ...

Amici - Alex Britti ha Perso la testa Per Ahlana : la sorpresa clamorosa di martedì pomeriggio : Burrasche e stravolgimenti ad Amici di Maria De Filippi nella puntata daytime di martedì 15 gennaio. Alex Britti infatti ha deciso di ammettere nella scuola la cantante Ahlana : la ragazza è ...

Tiki taka - addio Italia 1 : la promozione clamorosa Per Pardo su Canale 5 : Tiki taka da domenica 20 gennaio non andrà più in onda su Italia 1, dopo la decisione di Mediaset di promuovere il talk calcistico di Pierluigi Pardo addirittura su Canale 5. La manovra farà ...

Oroscopo del 28 gennaio : stabilità amorosa Per il Cancro : In questo lunedì 28 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Giove e Venere in Sagittario, mentre Urano e Marte in Ariete con il Sole e Mercurio in Acquario. La Luna in Scorpione e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Armonie amorose per il Cancro Ariete: lunedì di riassetto lavorativo. I nativi avranno a che fare con la sistemazione degli impegni lavorativi in essere e vaglieranno ciò che sarà bene ...

Francesco Tozzi è Rosario/ 'Ho partecipato ai provini Per gioco - non pensavo di...' - La Compagnia del Cigno - : Francesco Tozzi è Rosario, il batterista in affido, con una madre tossicodipendente. Ecco le sue dichiarazioni , La Compagnia del Cigno,

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : domani a Trieste Italia-Olanda - Setterosa Per chiudere la pratica : Quarto appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: domani, a Trieste, alle ore 20.00 si disputa la sfida tra Italia e Olanda. Tre vittorie su tre per ora per il Setterosa nella manifestazione continentale: prestazioni alterne (non convincente soprattutto quella con la Francia nell’ultima uscita), ma la convinzione di essere una delle compagini più forti al mondo. Fondamentale vincere per fare un passo ...

Rosa e Pietro matrimonio : la Perrotta svela come sarà l’abito da sposa : Rosa Perrotta parla dell’abito da sposa per il matrimonio con Pietro Tartaglione Manca poco al matrimonio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e Donne convolerà a nozze il prossimo 7 giugno. Com’è noto, l’evento si terrà a Gaeta, cittadina a sud del Lazio dove Pietro possiede una casa e trascorre […] L'articolo Rosa e Pietro matrimonio: la Perrotta svela come sarà l’abito da sposa proviene ...

Australian Open - Boultier clamorosamente distratta : si dimentica del suPer tie-break ed esulta in anticipo : Australian Open, Katie Boulter protagonista di un errore davvero pazzesco, fortunatamente per la tennista ha vinto ugualmente al termine del super tie-break Katie Boulter si dimentica del super tie-break e festeggia in anticipo la vittoria contro la russa Ekaterina Makarova. E’ successo nel terzo e decisivo set dell’incontro tra le due giocatrici al primo turno dell’Australian Open. Dopo aver messo a segno il punto del ...

Capelli rosa - lisci e caschetto : 3 trend in 1 Per Hailey Baldwin : Tutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i Capelli rosatiTutti i ...

"Per favore non piangere qui...". La clamorosa gaffe al Milionario : Chi vuol essere Milionario è un quiz show in cui la tensione può giocare brutti scherzi. Si può anche inciampare su una domanda banale. Ne sa qualcosa il giovane Luca che ha di fatto sbagliato in modo ...

Cartellone Teatro Danza 2019 nell'ambito della Stagione di Prosa 'Tre Per Te' 2018/2019 del Teatro Municipale di Piacenza : Gli spettacoli iniziano sempre alle ore 21. Al termine delle rappresentazioni il pubblico si potrà fermare a dialogare con gli artisti per conoscerli più da vicino, interrogarli sul loro percorso e ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa con l’Olanda Per provare a blindare il primo posto : Ultimi giorni di ritiro per il Setterosa in vista della delicatissima sfida di Europa Cup contro l’Olanda: a Trieste le azzurre si giocano un pezzo di stagione ed è imperativo vincere per chiudere ogni discorso di primato nel girone. Le ragazze di Fabio Conti sono a punteggio pieno dopo due vittorie di misura in casa contro l’Ungheria e la Francia, e la vittoria esterna proprio ad Eindhoven che ha dato il via alla cavalcata della ...