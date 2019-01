Per registrare il suono di uno Stradivari | Cremona starà in silenzio per un

huffingtonpost

: . @FabrizioMoroOff al lavoro: “Lunedì in studio per registrare”. Moro sta per tornare! - RadioItalia : . @FabrizioMoroOff al lavoro: “Lunedì in studio per registrare”. Moro sta per tornare! - guardiacostiera : #8Gennaio Elicottero del 2° Nucleo Aereo della #GuardiaCostiera di #Catania effettua sorvolo congiunto con INGV-Oss… - Europarl_IT : Secondo la riforma votata dal PE, il paese di approdo si impegna a registrare i migranti ma l'accoglienza spetta in… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019): suona uno. Dal 7 gennaio al 9 febbraio i cittadini della città lombarda dovranno essere piùsi possibile, perché è iniziato il progetto Banca del, che prevede la digitalizzazione deldegli strumenti di Antonio, Nicola Amati e di Giuseppe Guarneri Del Gesù, cioè alcuni dei costruttori di violini, liuti e strumenti a corda più famosi della storia della musica (e originari di). A riportare la notizia è il New York Times.La registrazione di unrichiede un ambiente adatto eso. Per questo, la città ha previsto delle limitazioni del traffico per tutto il mese nelle zone adiacenti all'auditorium Giovanni Arvedi, dove verranno effettuate le registrazioni. I residenti potranno entrare nelle vie soggette a limitazioni grazie al personale di ...