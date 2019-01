Dovizioso | ' Ducati | che entusiasmo' Petrucci | ' Ci spingeremo a vicenda'

MotoGp : ecco la Ducati di Dovizioso e Petrucci : Ringraziamo tutti i nostri partner, a cominciare da Phillip Morris, che ci ospita in questa circostanza, e Audi Sport, nuovo sponsor del team in questa stagione'. 2019 Ducati MotoGp Team Presentation ...

MotoGP - presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP , il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati - serve l’ultimo step per poter impensierire Marc Marquez. Andrea Dovizioso ci crede : Mancano solo due giorni al momento della presentazione ufficiale della Ducati in vista del Mondiale MotoGP 2019 , che si svolgerà nella località svizzera di Neuchatel a partire dalle ore 18.00 di venerdì 18 gennaio. La scuderia di Borgo Panigale è pronta ad affrontare una stagione fondamentale, in cui sarà chiamata a completare un processo di crescita esponenziale condotto magistralmente dal direttore generale Gigi Dall’Igna ma non ancora ...

MotoGp - Prove di 'convivenza' per Petrucci e Dovizioso : giornata in pista per i ducatisti [FOTO] : giornata di allenamento per Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso: i due ducatisti insieme in pista sulla moto da cross Petrucci e Dovizioso dal 2019 saranno compagni di squadra in Ducati : il ternano è ...