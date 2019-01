Annunciato Power Rangers | Battle for the Grid | un picchiaduro cross-platform in arrivo

eurogamer

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Come segnala Venturebeat,for theè un nuovo gioco di combattimentoche sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nell'aprile 2019. La versione PC uscirà nel corso dell'anno.I giocatori saranno in grado di combattersi vestendo i panni dei personaggi, anche se i loro amici sono in possesso di piattaforme diverse. Questo per soddisfare le richieste degli utenti che vogliono giocare con i loro amici in qualsiasi momento, indipendentemente dalla piattaforma posseduta. Lo sviluppatore che ha realizzato il titolo è nWay, lo studio e publisher che ha creato: Legacy Wars, lanciato su iOS e Android a marzo del 2017.Il CEO, Taehoon Kim, ha dichiarato in un'intervista a GamesBeat che il titolo multiplayer per dispositivi mobile ha superato i 45 milioni di download.Read more…