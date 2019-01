10 gadget tech indispensabili per chi ha un neonato

wired

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Monit, sensore smart per pannoliniRaybaby, il monitor che controlla la qualità del sonnoNanit Breathing Wear, la fascia che monitora il respiroLulla Doll, la bambola che favorisce il sonnoBlueSmart mia2, monitora l’alimentazioneWillow Pump 2.0, il tiralatte smartSnoo Smart Sleeper, la culla auto-dondolante e sonoraSangenic Tec di Tommee Tippee, lo smaltisci-pannolini anti-odore e battericidaBabeyes, la smart camera che cattura i ricordi del bambinoGb Pockit, il passeggino più piccolo e compatto al mondoUn fiocco azzurro o rosa non sancisce solo la nascita di un bambino/a ma segnala anche la nascita di un padre e una madre. Che, quasi sempre, non si sentono pronti a esserlo. Benché si tratti di una delle cose più naturali del mondo, diventare genitori non è mai facile, specialmente nei primi mesi di vita di un. Per diminuire sensibilmente ansia, angoscia, insonnia e tutti i ...