Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:50 Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE . PER UN INCIDENTE SEGNALIAMO Traffico BLOCCATO IN VIA SANTO STEFANO ROTONDO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI SANTI QUATTRO , SIAMO IN ZONA SAN GIOVANNI. CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA LUDOVICA ALBERTONI NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A VIA CAMPO LIGURE VERSO LA ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A VIA CAMPO LIGURE VERSO LA TRIONFALE. Traffico BLOCCATO INVECE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA SANTO STEFANO ROTONDO ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’ FORTI ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE ALLE PORTE DI Roma SU VIA FLAMINIA DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE. Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA STESSA SITUAZIONE ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA, QUI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI POI IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 16.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE POI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. INCIDENTE ANCHE SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL QUARTACCIO, CI TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE . INCIDENTE SU VIA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE . INCIDENTE SU VIA ...
Roma : per alleggerire Traffico causa sciopero domani aperte Ztl : Roma – domani le zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere non saranno in vigore. Il transito sara’ quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione e’ stata presa dal Campidoglio per agevolare la mobilita’ durante lo sciopero del trasporto pubblico. L'articolo Roma: per alleggerire traffico causa sciopero domani aperte Ztl proviene da RomaDailyNews.
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DEI GENIERI E PIAZZA GIULIO DOUHET DIREZIONE CENTRO, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI.. DALLE 18.30 ALLE 20.30 CORTEO ALLA ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09:30 (Di giovedì 17 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE . IN PARTICOLARE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA LUDOVICA ALBERTONI NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO CALABRESE UN ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO ALLA BORGHESIANA CON RALLENTAMENTI TRA VIA SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI RALLENTA TRA LA A24 E CAMPI SPORTIVI FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA LE ...
romadailynews
fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… - M5S_Baroni : Ringrazio la Procura di Roma e i #Carabinieri Forestali per aver dato un duro colpo allo smaltimento criminale dei… - vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!