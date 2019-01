Sondaggi | Lega resta sopra 30% ma cala M5s al 26 | 5% I loro elettori divisi dal Tav

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : giù la Lega - flessione per il M5S : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: giù la Lega, flessione per il M5S E’ la Lega a perdere più voti con l’inizio del nuovo anno, almeno secondo le intenzioni di voto registrate da Euromedia e Piepoli per Porta a Porta. Secondo i due istituti, il Carroccio, rispetto alla rilevazione di dicembre, perde tra lo 0,5 e il 2,7 attestandosi tra il 30,5% e il 31,2%. A compensare il calo della Lega ci sono gli alleati di centrodestra ...

Sondaggio Antonio Noto - improvviso crollo della Lega : il campanello d'allarme per Matteo Salvini - dove sbaglia : campanello d'allarme per Matteo Salvini . Il sondaggi o di Antonio Noto per #Cartabianca di Bianca Berlinguer segna l'improvvisa battuta d'arresto della Lega , che perde 2 punti secchi e cala così al ...

Sondaggi Swg : Lega stabile - M5S in calo - in crescita solo le forze politiche più piccole : Stando agli ultimi Sondaggi effettuati dall'Istituto di Ricerca Swg e trasmessi ieri sera dal direttore Enrico Mentana su TgLa7, starebbe proseguendo il trend negativo per la maggioranza governativa targata M5S-Lega. Questo trend non sarebbe da imputare al partito di Matteo Salvini, ma al Movimento 5 Stelle del vicepremier Luigi Di Maio. Infatti, secondo queste ultime rilevazioni Sondaggistiche, il Movimento 5 Stelle, rispetto alla settimana ...

Sondaggi Istituto Noto : Lega vola al 34% - M5S crolla al 23% - male Forza Italia e benino PD : L'Istituto Noto, specializzato in Sondaggi politici ed elettorali, ha diffuso le ultime rilevazioni per il Quotidiano Nazionale sul consenso elettorale riscosso dalle forze politiche attualmente in campo. Questa rilevazione avvalora lo stato di salute che la Lega di Matteo Salvini starebbe godendo in questo momento. Secondo l'Istituto Noto, infatti, la Lega di Salvini starebbe approfittando delle difficoltà interne del Movimento 5 Stelle, ...

Sondaggi politici - Lega vola al 34% - crolla il M5s : 23% : Una sorpresa dagli ultimi Sondaggi politico - elettorali: la rilevazione dell'istituto Noto evidenzia lo stato di salute della Lega di Matteo Salvini, che vola al 34% e approfitta delle difficoltà del Movimento 5 Stelle, accreditato soltanto del 235, ben dieci punti in meno di quanto raccolto il 4 marzo del 2018.Continua a leggere

Sondaggi - cosa succede nel Movimento 5 stelle (che si smarca dalla Lega) : Lo spostamento sui contenuti dei grillini: un po' più a sinistra per smarcarsi dal partito di Salvini. cosa dicono gli...

Lega primo partito d'Europa Europee 2019 - ecco il Sondaggio : La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel. Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Index Research : calano M5S e Lega - si risvegliano i partiti dell’opposizione : Secondo l'ultimo Sondaggio (11 gennaio 2019) effettuato da Index Research, pare che gli italiani si stiano iniziando a stancare delle continue incomprensioni e dei ripetuti battibecchi tra le due forze politiche che compongono l'attuale maggioranza governativa: M5S e Lega. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni Sondaggistiche effettuate dall’istituto di ricerca Index per Piazza Pulita, programma condotto da Corrado Formigli su La7. Giù M5S e ...

Sondaggio Europe Elects : se si votasse oggi la Lega sarebbe il partito con più europarlamentari a Strasburgo : La Lega vola nei sondaggi italiani. che danno il partito di Salvini ben al di sopra del 30% e ormai addirittura più vicino al 35%. Peccato (per Salvini) che si sia votato poco meno di un anno fa... Ma a maggio arrivano le Europee e il sito "Europe Elects", che aggrega le rilevazioni effettuate in tu

Sondaggi - dicembre difficile per gli alleati di governo : Lega cala di 1 - 7 - M5s dello 0 - 7. Ma sono ancora i primi due partiti : L’ultimo mese ha logorato non poco la maggioranza di governo. Nelle settimane contraddistinte soprattutto dalle incertezze e dal caos per approvare la manovra, sia la Lega che il M5s lasciano sul campo fette significative di consenso. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (La7) che comunque conferma il primato assoluto per il Carroccio e il secondo posto per i Cinquestelle, anche se con una forbice di ben 9 punti. Il ...

Sondaggi elettorali - in calo Lega e M5s : riprendono quota le opposizioni - a partire dal Pd : Gli ultimi Sondaggi mostrano un calo sia della Lega che del Movimento 5 Stelle. Il Carroccio, pur perdendo quasi due punti in un mese, resta saldamente il primo partito. Tornano a crescere le opposizioni, anche se di poco: in salita Pd, Fi e FdI. Negativo il giudizio degli italiani sulla manovra e sulle aspettative economiche per il 2019.Continua a leggere

'Sondaggio' su come usare soldi pubblici - Lega critica M5S a Castelfranco : Se questa è la concezione della politica che voi avete e se così intendete gestire la "cosa pubblica", siamo felici di essere lontani mille miglia dal vostro modo di ragionare. Per noi amministrare ...

Sondaggio - elezioni europee 2019 : Lega al 31 - 7 per cento batte il M5s fermo al 27 - 2 : L'ondata leghista travolge tutti anche in vista delle elezioni europee. Secondo il Sondaggio pubblicato sul sito politico.eu e ripreso da ItaliaOggi, la Lega di Matteo Salvini è data come primo partito, con il 31,7 per cento dei voti validi e 27 eurodeputati, contro gli appena cinque che aveva otten