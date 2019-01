Pensioni - con aumento età donne crollo uscite nel 2018 : -20% : Le Pensioni complessivamente liquidate con decorrenza nel 2018 sono state 483.309 con un calo del 20,4% rispetto alle 607.525 del 2017. Lo si legge nel monitoraggio sui flussi di pensionamento dell'...

Riscatto laurea e Pensioni quota 100 : come funzionerà lo sconto del Governo : Il provvedimento quota 100 pensioni con cui il Governo intende superare la legge Fornero contiene anche nuove disposizioni per il Riscatto della laurea. In arrivo lo “sconto” per il Riscatto della laurea, che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe consentire agli under 45 di “costruire il proprio percorso previdenziale”.Continua a leggere

Pensioni - l'INPS conferma crollo assegni per effetto aumento requisiti età : Calano vertiginosamente le Pensioni liquidate nel 2018 , rispetto a quelle dell'anno precedente. E' quianto emerso dall'ultimo Osservatorio dell'INPS . Nel 2018, le Pensioni complessivamente liquidate ...

In arrivo il decreto per reddito di cittadinanza e riforma Pensioni con quota 100 : A Palazzo Chigi è in corso un vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è trovare la quadra sulle misure della manovra, cioè reddito di cittadinanza e quota 100, in vista del consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio, che dovrebbe varare i due provvedimenti.Continua a leggere

Pensioni flessibili e Quota 100 - dubbi sulle misure perché non c'è la quadra sui conti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 gennaio 2019 vedono arrivare una giornata decisiva per la flessibilità previdenziale ed in particolare per l'approvazione del pacchetto di riforma del settore da parte del Governo. Entro la serata di oggi si dovrebbe quindi conoscere il destino della Quota 100, ma anche di altre misure di settore come la proroga dell'APE sociale e di opzione donna. Nel frattempo si continua a discutere di conti ed in ...

[L'analisi] "Oggi è il grande giorno…" promette Conte. Corsa contro il tempo per approvare il super-decreto su povertà - lavoro e Pensioni : In realtà oggi il governo dovrà concentrarsi sui trend dell'economia internazionale perchè, nonostante il boom economico vagheggiato da Di Maio, è alto il rischio recessione, tre trimestri ...

Opzione Donna e Anticipo Pensionistico sociale prorogati - confermati requisiti quota 100 : Oggi 17 gennaio è il giorno I cui si attende l’approvazione del decreto da parte del consiglio dei Ministri. I temi che maggiormente destano interesse sono quelli della previdenza sociale. In particolare modo si fa riferimento a quota 100, che dovrebbe essere adottata in via sperimentale per il triennio 2019-2021. L’obiettivo è quello di garantire quota 41 per tutti I lavoratori, ma per sapere qualcosa in più è necessario attendere l’arrivo del ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 rimandata al 2019 - Salvini conferma : Pensioni ultime notizie: Quota 41 rimandata al 2019, Salvini conferma Quota 41 per tutti: se ne parlerà nel 2019 Intervistato a Rtl 102.5 il vicepremier Matteo Salvini ha parlato a tutto tondo delle misure del governo Conte. Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano Quota 41. Con Quota 100 confermata senza penalizzazioni e uscita a 62 anni e 38 anni di contributi, bisognerà attendere ancora un po’ per Quota 41 per tutti, che è stato più ...

Pensioni ultima ora : penalizzazioni Quota 100 - scontro tv Fornero-Durigon : Pensioni ultima ora: penalizzazioni Quota 100, scontro tv Fornero-Durigon Durigon contro Elsa Fornero sulla Quota 100 Pensioni ultima ora: l’attuale sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e l’ex ministro al lavoro Elsa Fornero sono stati ospiti di Di Martedì nella puntata di martedì 20 novembre 2018. Al centro del dibattito, a cui hanno partecipato anche l’avvocato Francesca Donato del progetto Eurexit ed il giornalista Alessandro ...

Pensioni - come cambia la buonuscita dei dipendenti pubblici con quota 100 : L'introduzione della quota 100 si avvicina, ma si devono ancora definire gli aspetti riguardanti la liquidazione dei dipendenti pubblici che decidono di anticipare la pensione, con il rischio di uno slittamento di vari anni. Il ministro per la Pa, Giulia Bongiorno, precisa che si sta cercando una soluzione per correggere quanto attualmente previsto per il Tfr, sia per i 'quotisti' che per i normali pensionati.Continua a leggere

Pensioni 2019 - quando verranno pagate? Il calendario ufficiale con le date mese per mese : L'Inps ha pubblicato il calendario ufficiale con i giorni in cui verranno accreditati gli assegni Pensionistici nel 2019...

Pensioni : il testo del decreto è quasi definitivo - confermate le indiscrezioni su Q100 : Anche se da ambienti vicini alla maggioranza di governo, soprattutto legati alla Lega, si evidenziano forti perplessità circa la convocazione del Consiglio dei Ministri previsto per domani 17 gennaio, il maxi decreto sulle Pensioni e sul reddito di cittadinanza è pronto. Dalle ultime notizie domani il testo dovrebbe approdare proprio in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione definitiva. Poi si dovrà attendere la pubblicazione dello ...

Pensioni - ecco tutti gli esclusi ?dalla riforma con quota 100 : quota 100 sta per arrivare. Domani il decreto che va a ribaltare il sistema previdenziale dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri. E così il governo e i tecnici sono impegnati negli ultimi ritocchi al testo che sarà presentato domani. A quanto pare, secondo quanto riporta il Messaggero, quota 100 non cambierà il sistema previdenziale che regola l'uscita dal lavoro del comparto sicurezza, forze dell'ordine e militari. Infatti alcune regole ...