Lega | Maroni | Sovranismo di Salvini supera centrodestra

Roberto Maroni : "Se M5S boicotta l'autonomia - la Lega deve rompere" : "Il Sud rema contro l'autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, i cittadini meridionali non la vogliono. E i grillini stanno cercando di assecondarli per evidenti ragioni elettorali". Parola di Roberto Maroni, che in una lunga intervista a Libero Quotidiano fa il punto sulla questione dell'autonomia e della situazione politica attuale.Maroni è chiaro:Se M5S boicotta l'autonomia, la Lega deve rompere, perché essa, come dice ...

Fondi Lega - Maroni : 'I 49 milioni di euro sono stati spesi' : "Che fine hanno fatto i famosi 49 milioni di euro della Lega? sono stati spesi per quanto ne so io". E' quanto afferma l'ex segretario del Carroccio Roberto Maroni, aggiungendo: "Quando ho fatto il ...

L'ex tesoriere della Lega Stefano Stefani : “I 49 milioni? Li abbiamo spesi scientemente. Maroni e Salvini d'accordo” : "I 49 milioni? Li abbiamo spesi scientemente. Maroni e Salvini erano d'accordo". Ad affermarlo, in un'intervista esclusiva pubblicata su The Post Internazionale, è L'ex tesoriere della Lega Stefano Stefani.Feci presente più volte a Maroni e Salvini, sia in pubblico che in privato, che si stava spendendo troppo e troppo in fretta. Mi fu detto che non potevamo fare altrimenti, perché in quel momento eravamo sotto schiaffo. ...

Lega - gli avvocati di Maroni costavano dieci volte quelli di Bossi. Soldi alle associazioni e i bilanci esplosi in due anni : ecco che fine hanno fatto i 49 milioni scomparsi : Novecentocinquanta euro all’ora. Più l’Iva, la cassa forense, il rimborso spese. È il contratto siglato dall’avvocato Domenico Aiello e la Lega il 18 aprile del 2012. Travolto dagli scandali giudiziari, Umberto Bossi si era dimesso da segretario solo 13 giorni prima e il partito era stato affidato a un triumvirato composto da Manuela Dal Lago, Roberto Maroni e Roberto Calderoli. È quest’ultimo – insieme all’allora ...