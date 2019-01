Jason | sopravvissuto all’11 settembre | morto nell’attacco a Nairobi

vanityfair

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Da quando eraall’attacco dell’11Spindler aveva deciso di cambiare vita, di voler fare «qualcosa di più». Ci è riuscito, prima di morire in un altro attentato, quello di martedì, a, quando i terroristi hanno preso d’assalto un ufficio e un complesso alberghiero in un quartiere di lusso. È stata una delle 21 (almeno) vittime dell’attacco di Al-Shabab.Spindler si era laureato all’Università del Texas, ad Austin, nel 2000, poi si era trasferito a New York per lavorare come investment banker a Wall Street. La mattina dell’112001, mentre migliaia di persone fuggivano dal World Trade Center, nel centro di Manhattan, lui fece il contrario: corse fra le macerie e iniziò a tirare fuori la gente, come ha riferito al Washington Post il suo compagno di stanza del college Kevin Yu. «era proprio quel tipo di persona. Chi sente ...