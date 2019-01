Isola | Jeremias Rodriguez pronto a partire grazie al gesto di Andrea Iannone

Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi grazie a Iannone? / Mobilita i suoi medici per il fratello di Belen! : Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi grazie ad Andrea Iannone? Il pilota ha Mobilitato i suoi medici per il fratello dell'ex Belen: l'indiscrezione

Jeremias Rodriguez potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi con l'aiuto di Andrea Iannone : La partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi sarebbe tutt'altro che compromessa: dopo aver saputo della frattura alla mano che si è procurato in vacanza, infatti, il giovane era stato estromesso dal cast del reality da parte dei medici. Oggi, a poco più di una settimana dal via, Spy fa sapere che il fratello di Belen potrebbe ancora partire per l'Honduras: a contribuire al recupero lampo del ragazzo, sarebbero degli specialisti ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez entra alla seconda o terza puntata? : Un altro colpo di scena sulla prossima “Isola dei Famosi” targata Canale 5 in partenza giovedì 24 gennaio 2019 su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi: Andrea Iannone manda l'ex cognato Jeremias Rodriguez in Honduras. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 18 gennaio: il pilota, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per la ...

Isola dei Famosi cast : Jeremias Rodriguez ci sarà? Il retroscena : Jeremias Rodriguez sarà naufrago de L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione Jeremias Rodriguez ha fatto discutere ultimamente perchè, sciando, si è infortunato alla mano. Infortunio che potrebbe far saltare la sua partecipazione all’Isola. Comunque sia lui a Verissimo si è detto sicuro di partecipare, minimizzando l’infortunio. Motivo per cui tanti telespettatori, in questi giorni, si sono chiesti sui social se Jeremias ...

Iannone - cuore d’oro : Jeremias all’Isola grazie all’aiuto del pilota : Iannone, cuore d’oro: Jeremias Rodriguez all’Isola grazie all’aiuto del pilota. Il gesto disinteressato del centauro è da applausi Andrea Iannone corre in aiuto del suo ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez, al quale, nonostante la rottura con Belen Rodriguez, è rimasto molto legato. L’argentino negli scorsi giorni era stato dato per certo nel cast de L’Isola dei […] L'articolo Iannone, cuore ...

Isola - Andrea Iannone mobilita i suoi medici per aiutare Jeremias Rodriguez : Andrea Iannone si mobilita per aiutare Jeremias Rodriguez per affrontare l’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi il fratello di Belen aveva confessato di essersi rotto una mano durante una giornata sugli sci. L’incidente aveva messo a rischio la partenza di Jeremias per l’Honduras, ma il 30enne, ospite a Verissimo, aveva svelato di voler affrontare comunque l’avventura. “Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e ...

Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi - Iannone scomoda lo staff della MotoGp : Andrea Iannone chiama in causa lo staff della MotoGp: l’ex cognato Jeremias Rodriguez si mobilita per far guarire il fratello di Belen per l’inizio de L’Isola dei Famosi 14 Andrea Iannone e la sua amicizia con Jeremias Rodriguez. Il legame tra il pilota di MotoGp e il suo ex cognato è sempre più profondo, nonostante la fine della storia d’amore tra il motociclista di fama mondiale e Belen. A dimostrare che il ...

Isola 14 : Marco Maddaloni nel cast. Luca Dorigo sostituisce Jeremias? : Marco Maddaloni è un concorrente de L’Isola dei Famosi 14: ecco chi è Inizia a prendere finalmente forma il cast dell’Isola dei Famosi 14. Dopo aver ufficializzato la presenza di Marina La Rosa, la produzione ha svelato che Marco Maddaloni è un concorrente de L’Isola. Sulla pagina ufficiale del reality il futuro naufrago è stato presentato con queste parole: “Il suo spirito sportivo sarà decisivo nel mantenere il gruppo ...

L’Isola dei famosi 2019 - Luca Dorigo sostituisce Jeremias Rodriguez : l’indiscrezione : Potrebbe essere Luca Dorigo a sostituire Jeremias Rodriguez a L’isola dei famosi. A riferirlo è il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio. La rivista sostiene che l’ex tronista (per 3 volte!) di Uomini e donne sarebbe stato contattato dalla produzione per diventare un naufrago all’ultimo secondo, ma nulla è ancora certo. LEGGI: L’Isola dei famosi 2019 data, concorrenti e opinioniste: ufficiali Jo ...

Isola - Jeremias Rodriguez e il mistero del naufragio «Ecco come sono caduto ma voglio partire» : Risolto il giallo di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi grazie al diretto interessato. Jeremias infatti figurava fra i naufraghi ma poi, come riportato da Leggo.it, per lui si è parlato di una mancata partenza a causa di un incidente. Jeremias ha confermato di essersi rotto il metatarso della mano e di voler comunque partire per la sua avventura nel reality Mediaset. Jeremias Rodriguez infatti è stato ospite del salotto di “Verissimo”, ...

L'Isola 14 : Jeremias infortunato - al suo posto potrebbe subentrare un nuovo naufrago : Il prossimo 24 gennaio il reality-show made in Honduras riaprirà ufficialmente i battenti e intanto sembra che non si parli d'altro: lo scorso sabato 12 gennaio è andata in onda la nuova puntata di 'Verissimo', il talk-show del sabato pomeriggio che ha visto il fratello delle showgirl argentine, Cecilia e Belen Rodríguez, concedersi ai microfoni per una nuova intervista. Jeremias Rodríguez si è aperto a Silvia Toffanin, la conduttrice di ...

Isola dei Famosi : Jeremias Rodriguez potrebbe essere sostituito da Luca Dorigo : Il prossimo giovedì 24 gennaio andrà in onda su Canale 5 una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante siano stati svelati numerosi indizi sul cast, è ancora giallo sull’eventuale partecipazione al reality da parte di Jeremias Rodriguez. Il fratellino di Belen e Cecilia era in procinto di partire per l’Honduras. Durante le feste di Natale però, l’ex gieffino ha avuto un infortunio alla mano. Nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso ...

Isola dei Famosi : un ex tronista potrebbe prendere il posto di Jeremias Rodriguez : Isola dei Famosi news sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Jeremias Rodriguez partirà per l’Isola dei Famosi 2019? Il fratello di Belen era tra i concorrenti ufficiali ma durante le vacanze di Natale si è infortunato alla mano e la sua partecipazione è ora a rischio. L’argentino vuole partire a tutti i […] L'articolo Isola dei Famosi: un ex tronista potrebbe prendere il posto di Jeremias Rodriguez ...

Giallo sull'Isola dei Famosi - Jeremias non scuce la verità : È mistero sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi: il fratello di Belen, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", non scioglie la riserva: "Stavo sciando quando mi sono rotto ...