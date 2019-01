Ecco quanto dovrebbe costare HONOR View20 con 8 GB di RAM in Italia

Jean Claude Juncker - Ecco il suo stipendio : quanto prende al mese per attaccare l'Italia : "Gli stipendi dei Commissari europei sono uno schiaffo agli oltre 100 milioni di poveri in tutta l'Unione europea. Il presidente della Commissione Jean Claude Juncker percepisce il 138% dello stipendio del funzionario con più alto grado della Commissione e cioè 27.436,90 euro al mese", tuona il Movi

Sanremo 2019 : in arrivo una sforbiciata sui compensi? Ecco quanto guadagnano Baglioni - Raffaele e Bisio : Baglioni, Raffaele e Bisio La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte e, come ogni anno, non mancano le polemiche legate ai compensi dei conduttori. Le news dell’ultima ora dicono che la Rai starebbe pensando di abbassare considerevolmente i cachet dei conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La modifica non riguarderebbe, al contrario, il direttore artistico Claudio Baglioni. A riportarlo il Corriere ...

Sanremo 2019 - Ecco tutti i compensi : quanto incassano Baglioni - Bisio e Raffaele : Il Festival di Sanremo 2019 si avvicina e, puntuali, tornano anche le polemiche. Non solo quelle sui migranti, che hanno già infiammato la vigilia della kermesse musicale più famosa d'Italia. Ma anche per i compensi che incasseranno i vari Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.Per ora si tratta di voci di corridoio. Ma trattandosi di soldi della tv pubblica è ovvio che si parlerà molto. Secondo quanto scrive il Corriere, sia Bisio ...

Mourinho commentatore - ingaggio monstre. Ecco quanto prende : Il tecnico portoghese, a cui il Manchester United ha riconosciuto una buonuscita da oltre 16 milioni di euro, è stato ingaggiato da "Bein Sports", che gli ha garantito 60mila sterline a partita

Auto elettrica : Ecco quanto inquina se l’energia arriva dal carbone : L’elettrificazione sembra essere considerata da tutti la panacea al problema delle emissioni inquinanti prodotte dai nostri veicoli. Ma, se l’energia elettrica necessaria all’alimentazione arriva dalla lavorazione del carbone, questi veicoli potrebbero inquinare come o più della controparte con motore termico? Questa è la domanda che si pongono i più scettici riguardo il passaggio all’elettrico e alla quale uno studio di Bloomberg ...

Due per mille - Ecco quanto prendono i partiti : La vera notizia che si evince dai dati pubblicati dal ministero dell'economia non è il calo dei donatori , 140mila in meno, , ma quanto la ripartizione di questo tesoretto. IL PD PERDE 1 MILIONE DI ...

La Camera taglia i costi - Ecco quanto si risparmia - lo spiega Fico - : Roma, 12 gen., askanews, - Il taglio dei vitalizi e quello di altre voci consentiranno alla Camera di alleggerire notevolmente il bilancio: lo sostiene Roberto Fico. 'Da ieri è ufficialmente applicata ...

Radio Padania fa il pieno di soldi pubblici : Ecco quanto incasserà dal ministero di Di Maio : ... se il conteggio verrà confermato e non ci saranno reclami, incasserà 70mila euro a cui si potrebbero sommare fino a ulteriori 70 mila euro se il Ministro dell'Economia deciderà di assegnare, a marzo,...

L'Inter vuole Traoré - Ecco quanto costa : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sulle parole di Corsi, presidente dell'Empoli, che ha svelato L'Interesse delL'Inter per un proprio calciatore: il centrocampista classe 2000, Traoré. Secondo quanto riferisce la rosea, il ...

Enrico Mentana - bomba su Matteo Salvini : "Ecco quanto dura il governo" : Quale futuro, per il governo gialloverde che mai come oggi appare dilaniato da contrasti, attriti e differenze di vedute? Enrico Mentana, ospite a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, prevede un futuro assai lungo. Il direttore del TgLa7, in premessa, sottolinea come il voto in Abruzzo, Sardegna

Borussia Dortmund - obiettivo Hazard : Ecco quanto costa : Il Borussia Dortmund vuole Thorgan Hazard , fratello di Eden. Come scrive la Gazzetta dello Sport , i gialloneri pensano al belga per il dopo Pulisic , che andrà al Chelsea in estate: il Borussia Monchengladbach ha chiesto 42 milioni di euro.