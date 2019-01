Uomini e Donne oggi | Riccardo ha già dimenticato Ida | Gemma furiosa

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne e Gemma lo critica : Uomini e Donne: Gemma Galgani contro Riccardo Guarnieri In quest’ultima puntata di Uomini e Donne c’è stato un ritorno che ha acceso gli animi dei tanti spettatori a casa. Difatti Riccardo Guarnieri, dopo la fine della sua storia d’amore con Ida Platano, ha deciso di tornare nel popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella. Il suo ritorno, ovviamente, ha anche scatenato ...

Uomini e donne - Angela contro Gianni Sperti : "Accetto consigli solo da chi ha fatto sacrifici per figli e nella vita - non da chi li ha fatti solo per ballare" : Angela si siede al centro studio, tra le battutine di Gianni e Tina che la definiscono "First lady". C'è un uomo per lei e Tina ironizza: "Oggi è mio cognato", riferendosi allo scherzo della settimana scorsa.Entra in studio Antonio che abbraccia la donna: "Perché ce l'avete con lei?".prosegui la letturaUomini e donne, Angela contro Gianni Sperti: "Accetto consigli solo da chi ha fatto sacrifici per figli e nella vita, non da chi li ha ...

Uomini e Donne - Riccardo chiude con Cristina e inizia una conoscenza con Roberta : Cristina e Roberta si sono sedute al centro studio. Chi hanno in comune? Riccardo, l'ex fidanzato di Ida (con la quale ha partecipato a Temptation Island...).Stupore da parte di Gianni, Tina e Gemma: ("Ho capito che i dubbi di Ida erano fondati, allora"). Lui nega, dicendo che c'è altro ma "è una storia chiusa ormai". Riccardo ha aggiunto di aver sentito per una settimana anche Noel ma che, tra di loro, le cose non hanno funzionato per ...

Uomini e Donne - Armando desta sospetti : il cavaliere fa nascere un mistero : Uomini e Donne: Armando continua a insospettire Tina Cipollari e Gianni Sperti A Uomini e Donne si alza un vero e proprio polverone su Armando del Trono Over. Intorno al cavaliere nasce un mistero, che Gianni Sperti e Tina Cipollari stanno cercando di scoprire. Sembra proprio che l’uomo stia mantenendo un segreto riguardante Noel. C’è […] L'articolo Uomini e Donne, Armando desta sospetti: il cavaliere fa nascere un mistero ...

Uomini e Donne news : come sta Luigi Mastroianni dopo il ricovero : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne: le prime immagini dopo il ricovero Ieri il blog IlVicolodellenews.it ha riportato una news su Luigi Mastroianni che ha fatto molto preoccupare i suoi numerosissimi fan. Di cosa si tratta? Il portale di gossip ha pubblicato una foto del tronista di Uomini e Donne in Ospedale a Catania, scatenando il panico. In quella immagine il ragazzo è stato sorpreso uscire dalla clinica catanese con il gesso alla gamba ...

Uomini e donne - Sossio e Ursula - le dediche social dopo essere tornati insieme : La dichiarazione d'amore di Sossio Aruta a Ursula Bennardo andata in onda nella puntata di ieri di Uomini e donne ha avuto strascichi anche sui social. Il cavaliere del trono over, infatti, ha pubblicato sul suo account Instagram una fotografia nella quale posa con la sua amata; quindi ha scritto una appassionata dedica:Ho sognato questo momento, ho sognato di incontrare la mia regina, il passato è alle spalle e sbagliare è umano, ma io ...

Uomini e Donne - spoiler : Teresa e Andrea si baciano - il pubblico esulta - Antonio furioso : Sabato 12 gennaio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e dove, come ci riportano le anticipazioni de 'Il Vicolo delle news' è successo il finimondo. Il caos in studio prima di tutto, è stato dovuto dalla scelta anticipata di Andrea Cerioli, il quale ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi insieme ad Arianna, prima della registrazione delle tanto attese puntate serali. Decisione che ha creato ...

Sossio e Ursula - matrimonio in vista? Lasciano "Uomini e Donne" con anello e promessa : I due Lasciano il programma promettendosi amore eterno, ma lui specifica: "Non è ancora una proposta di matrimonio"

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : LORENZO ancora indeciso tra CLAUDIA e GIULIA : Uomini e Donne news: LORENZO, CLAUDIA e GIULIA, le ultime anticipazioni LORENZO Riccardi è dovuto correre ai ripari: nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: il ragazzo si è infatti dovuto scusare con GIULIA Cavaglià e CLAUDIA Dionigi, le sue due corteggiatrici, per essersi preso gioco di loro fingendo di voler scegliere una delle due. Scopriamo dunque insieme come sta proseguendo il percorso del tronista grazie alle anticipazioni sul ...

Gossip Uomini e donne - Giorgio Manetti : 'Per me Gemma Galgani è un bel ricordo' : Gemma Galgani continua a far parlare di sé, dividendo il pubblico di Uomini e donne tra suoi grandi estimatori e inevitabili haters. Nella puntata dedicata al Trono Over, andata in onda lo scorso 14 gennaio, la dama si è resa protagonista di un clamoroso passo indietro nei confronti di Rocco Fredella, che ha poi portato ad un'accesa discussione in studio. Lei ha dichiarato di considerarlo solo un bravissimo attore, che ha mostrato interesse per ...

Sossio Aruta fa una promessa a Ursula Bennardo dopo Uomini e Donne : Sossio Aruta e Ursula Bennardo: le prime parole dopo Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno lasciato Uomini e Donne ieri. Con una dichiarazione d’amore plateale, il calciatore ha mostrato al pubblico attento di Canale5 di essere cambiato e aver trovato finalmente la donna della sua vita. In queste ore, dopo la messa in onda della puntata del Trono Over, Sossio ha fatto una promessa a Ursula, scrivendo su Instagram: ...

Anticipazioni Uomini e donne : Armando Incarnato viene graziato da Maria De Filippi : La puntata di ieri 15 gennaio dedicata al Trono Over di Uomini e donne ha concesso ampio spazio alla proposta di Sossio Aruta a Ursula Bennardo, lasciando solo tempo marginale alle vicende di altre dame e cavalieri. La questione relativa ad Armando Incarnato e al suo rapporto con Noel Formica è stata quindi trattata solo marginalmente, con l'intervento di Viviana che ha ammesso di essere rimasta vittima di un vero e proprio colpo di fulmine nei ...

Uomini e Donne oggi : una dama lascia il Trono Over in lacrime : Anticipazioni Uomini e Donne: Angela Di Iorio lascia il Trono Over Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Dopo l’uscita di scena di Sossio e Ursula, pronti a vivere il loro amore lontani dal piccolo schermo, oggi a Uomini e Donne ci sarà un altro addio. Questa volta però non si tratterà di un lieto fine per una nuova coppia del dating show di Canale5, ma di un abbandono dovuto all’esasperazione. Angela Di Iorio ...

Anticipazioni Uomini e donne domani : Riccardi preoccupato per i possibili 'no' : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne, come abitudine il giovedì sarà il giorno del Trono Classico con i percorsi dei tronisti Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Ricordiamo che la messa in onda su Canale 5 non corrisponde alle registrazioni effettuate negli studi di Cinecittà, motivo per cui sarà necessario pazientare ancora qualche settimana per assistere alla scelta di ...