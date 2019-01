Un viadotto sulla E45 rischia di crollare

agi

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Italia tagliata in due a seguito della chiusura sulla E45 delPuleto nei pressi di Valsavignone, in provincia di Arezzo. Si interrompe una delle arterie più importanti che garantiscono i collegamenti stradali che attraversano l'Appennino tra il nord ed il sud della Penisola, tra la costa adriatica e quella tirrenica.A lanciare il grido d'allarme sono i sindaci dell'Unione dei comuni della Valle del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, tutti in provincia di Forlì-Cesena) che, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell'infrastrutture Danilo Toninelli chiedendo un incontro urgente, dopo che su richiesta della Procura di Arezzo è stato disposto il sequestro del ponte. Decisione presa dopo la segnalazione di crepe sui piloni in cemento e gli accertamenti degli esperti incaricati dalla ...