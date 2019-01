Roma | la caserma dei vigli urbani dove i dipendenti si ammalano di tumore

ilgiornale

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Negli uffici delladei vigilidel X Gruppo Mare di Ostia l"aria è diventata pesante. E chi varca il cancello lo fa guardandosi le spalle da un nemico invisibile. Lo sa bene Sonia (nome di fantasia) che oggi ricorda con lo stesso terrore di allora il giorno in cui le è stato diagnosticato unal seno: "È una cosa che ti cambia la vita", ripete. Non è la sola (guarda il video).Come lei ce ne sono a decine. Quasi tutte donne. Negli ultimi anni, infatti, nella palazzina di via Capo delle Armi le malattie oncologiche sono in preoccupante aumento: almeno 25 casi (20 donne e 5 uomini) dal 2014. Il picco massimo è stato registrato nel 2017, quando si ammalarono ben sette persone. È per questo che Andrea Venanzoni, sindacalista della Cisl Fp, non esita a parlare di "un"incidenza abnorme, molto più alta rispetto a quella che grava su tutto il Corpo di Polizia Locale di...