Juve | nello spogliatoio via alla festa | Campioni!

Juventus - Allegri : 'Nello sport non ci sono nemici : basta insulti - anche sui social' : Lo sport che mi piace non insulta chi sbaglia. Anzi, lo sport che mi piace non insulta proprio'. LE RISPOSTE - L'allenatore della Juventus poi ha replicato anche a qualche tifoso sui social. A chi ...

Gli stipendi più alti nello sport : Barça e Real in vetta - Juve in top 10 : I catalani sfondano la soglia dei 10 milioni di sterline come stipendio annuo medio. La Juve in testa tra i club italiani: dal 32° al 9° posto. L'articolo Gli stipendi più alti nello sport: Barça e Real in vetta, Juve in top 10 è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - il Chievo fa scherzi : un pari che 'aiuta' la Juve come nello scorso anno : Chissà cosa avranno pensato i tifosi del Napoli al termine della partita contro il Chievo. Oltre alla rivalità con la città , ma ben più radicata quella con l'Hellas Verona, , l'altra squadra veronese ...

Inter - Antonello : "Vogliamo ridurre il gap con la Juve" : Di questo e di tanto altro ha parlato oggi al 'Forum Sport & Business' del Sole 24 Ore l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello . La porta all'ex dirigente Juve è aperta. ATTENDERE ...