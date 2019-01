Fulham | nervi tesissimi tra Mitrovic e Kamara | furiosa rissa durante una lezione… di yoga

sportfair

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) I due giocatori delsono venuti alle maniuna lezione di, tempestivo l’intervento dei compagni di squadra per separarli Tranon corre buon sangue, nonostante i due siano compagni di squadra al. Dopo il litigio per battere un calcio di rigore nel match contro l’Huddersfield, i due sono venuti alle maniuna lezione… diSecondo quanto riportato dai tabloid inglesi, la squadra allenata da Claudio Ranieri stava svolgendo un allenamento particolare per rilassare mente e corpo, quando trasono cominciate a volare parole grosse, fino alla sorprendentesedata a fatica dai compagni di squadra. Un episodio che sicuramente non farà bene al morale del, impelagato nella lotta per non retrocedere in Premier League.L'articolotra...