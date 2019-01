Ecografia di un getto a bozzolo “fast and furious”

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019) In uno studio pubblicato sulla rivista Nature, un gruppo di astronomi guidato dall’italiano Luca Izzo dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía e associato INAF presso l’Osservatorio di Capodimonte, riporta l’osservazione di GRB 171205A, uno dei più vicini lampi di raggi gamma (o GRB, dall’inglese gamma ray burst) mai osservati, associato alla supernova SN 2017iuk. Il team, di cui fanno parte numerosi ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è riuscito a osservare, per la prima volta, l’interazione tra ilresponsabile dell’emissione ad alta energia osservata nei raggi X e gamma, con gli strati più esterni della stella progenitrice. Tale interazione altera la struttura delche inizia a “gonfiarsi” generando un involucro, chiamato “” (o cocoon, in inglese) caratterizzato da velocità di espansione di circa 100 mila km/s, mai osservate fino ad ora in ...