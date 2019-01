Viaggio nelle città sostenibili. Come funziona il softpower scelto da Ancona : Sulla strada verso la piena sostenibilità, in sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha scelto di giocare la carta del softpower: nessun dirigismo, ma interventi puntuali volti ad accompagnare le proposte che arrivano dal territorio. Per esempio da Fincantieri, che vuole ampliare i suoi impianti per la produzione delle grandi navi da crociera, o dall'Università Politecnica delle Marche, che invece vuole ampliare il ...

Viaggio nelle città sostenibili. Strano a dirsi - ma persino Aosta ha qualche problema : Poco meno di 35 mila abitanti in fondo a una valle attraversata dalla Dora Baltea e circondata dalle cime più alte delle Alpi - il Gran Paradiso a sud e il Monte Bianco e il Cervino a Nord - e con una grande acciaieria - Cogne Acciai Speciali - proprio a due passi dal centro. Anche per una città come Aosta, la strada verso una maggiore sostenibilità presenta sfide tutte particolari che devono essere ...

Viaggio nelle città sostenibili. A Ferrara il record della raccolta differenziata : Altri 19 chilometri di piste ciclabili, ancora più energia da fonti rinnovabili, una raccolta differenziata da record e progetti europei che puntano alla messa in sicurezza del patrimonio storico, alla valorizzazione delle risorse naturali e alla lotta allo spreco di cibo. "Da un anno esatto l'introduzione della tariffa puntuale, ci ha consentito di arrivare nell'aprile 2018 a una percentuale di raccolta differenziata pari ...

Viaggio nelle città sostenibili. Come Ravenna ridistribisce la ricchezza : La città di Ravenna non sarà la più ricca, ma certo è tra quelle che hanno fatto di più e meglio per superare le disuguaglianze economiche. I dati raccolti dai ricercatori della Fondazione ENI, Enrico Mattei (FEEM) e inclusi nel rapporto “Per un’Italia sostenibile: l’SDSN Italia SDGs City Index 2018” su questo punto sono molto chiari. Sconfitta la diseguaglianza In ...

Viaggio nelle città sostenibili. Bologna scommette sull'inclusione sociale : Pù' attenzione al verde pubblico, un minore impatto e consumo di suolo, ma soprattutto maggiore inclusione sociale. In altre parole, maggiore sostenibilità. "Su questi obiettivi abbiamo costruito la nostra azione di governo per cui mi fa piacere constatare che la nostra città ha già conseguito alcuni di questi obiettivi". Lo ha spiegato all'Agi il sindaco di Bologna, Virginio Merola, con ...

Tria in Viaggio tra Mosca - Davos e Washington nelle prossime settimane : Sarà un mese di gennaio ricco di trasferte per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno prima a Mosca, poi a Bruxelles e Davos e infine a Washington e New York in visita ufficiale.

Linea Bianca – Quinta puntata del 5 gennaio 2019 – Viaggio nelle Dolomiti. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla Quinta edizione. Quinto appuntamento oggi, e ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi e Lino Zani. Tremilaseicento piste da discesa per un totale di seimilasettecento chilometri, soffici distese […] L'articolo Linea Bianca – Quinta puntata del 5 gennaio 2019 – ...

Viaggio nelle fabbriche cinesi di Babbo Natale : A Yiwu c’è la più grande rivendita all’ingrosso di merci del mondo. Quest’anno però i negozianti devono affrontare qualcosa più grande di loro: la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Leggi

Terrorismo - “somalo fermato a Bari parlò di Viaggio a Roma e bombe nelle chiese. Affiliato Isis - esultava per Strasburgo” : Colpire i luoghi frequentati dai cristiani, come le chiese, nel periodo del Natale. Di fatto non ha negato neanche dopo l’arresto, dicendo agli inquirenti: “Se Dio vuole, bisogna ammazzare”. Questa l’idea di Omar Mohsin Ibrahim, il trentenne somalo arrestato dagli investigatori della Digos di Bari. Ne parlava con un interlocutore in una delle tante conversazioni registrate dagli agenti. Stando agli elementi emersi ...

Il loro futuro nelle tue mani. In Viaggio per sostenete il progetto Openspace : In Italia oltre 1 milione di bambini e ragazzi vive in povertà assoluta. Spesso isolati e con poche opportunità educative e di apprendimento. Inoltre, 7 studenti su 50 abbandonano la scuola prima del tempo e per questo rischiano di non avere gli strumenti giusti per immaginare e costruire il proprio futuro.Se in queste vacanze natalizie ti capiterà di prendere il treno per andare a trovare parenti e amici o semplicemente per ...