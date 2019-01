Spagna | continuano i soccorsi per il piccolo Yulen | precipitato in un pozzo da 48 ore

Blastingnews

(Di martedì 15 gennaio 2019)i disperati tentativi di trarre in salvo, ildi 2 anni e mezzo caduto in undomenica 13 gennaio, a Totalan una piccola cittadina di Malaga,. Sono passate 48 ore da quel momento e delnon si hanno più notizie.Quella domenica pomeriggio il bambino stava giocando nella proprietà di un familiare quando, d’improvviso, è stato visto precipitare in undi 110 metri e largo solo 25 centimetri. Da quel momento sono passate 48 ore ma le operazioni di salvataggio da parte degli oltre 100 soccorritori fra vigili del fuoco, protezione civile e guardia civile non si sono fermate. La profondità del tunnel, circa 80 metri, e il suo diametro ristretto, non ne consentono il facile attraversamento per raggiungere il punto in cui i soccorritori pensano si possa trovare il...