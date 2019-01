La Compagnia del Cigno, Quarta Puntata: Il Trauma di Matteo!

uominiedonnenews

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ladel, trama: Matteo non ha ancora metabolizzato completamente la morte della mamma nel terremoto di Amatrice. Lo zio Daniele ne parla con il maestro Marioni che prova ad aiutarlo. Il clima nell’orchestra non è sereno.Il percorso professionale e umano dei ragazzi delladelcontinua. La serie, in onda su Rai 1, arriva alla. Matteo non è sereno. Il terremoto ad Amatrice gli ha portato via la mamma e lui questo ancora non riesce ad accettarlo e metabolizzarlo. Il ragazzo ha, infatti, delle vere e proprie visioni della donna che gli fanno rifiutare il fatto che sia morta. Lo zio Daniele riesce a convincerlo ad andare da uno psicologo e decide di parlarne anche con il maestro Marioni per giustificare le eventuali assenze del nipote. In questo momento è Sara quella che sta più vicina a Matteo perché ha capito che c’è qualcosa ...