Cannabis | un solo spinello può modificare il cervello di un adolescente

(Di martedì 15 gennaio 2019) Secondo un recente studio fumare undi marijuana potrebbe incidere negativamente suldi un. Si tratta di una ricerca pubblicata di recente sul Journal of Neuroscience e condotta su un gruppo di circa 50 adolescenti provenienti da vari paesi tra i quali la Germania, la Francia, l’Inghilterra e l’Irlanda. I giovani sottoposti al test avevano consumato una o due volte la: i risultati dello studio Nbc News Hugh Garavan è l’autore dello studio e docente di Psichiatria presso la University of Vermont School of Medicine negli Stati Uniti. Lo scopo principale era proprio quello di confermare o sfatare la convinzione di coloro che sostengono che pochi spinelli non fanno male. I primi risultati emersi dalla ricerca confermerebbero che questa ipotesi non sarebbe del tutto veritiera. Infatti gli studi approfonditi dei ricercatori hanno ...