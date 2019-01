Ancelotti: «Il Napoli ha costruito un progetto vincente, voglio calciatori non soldati»

ilnapolista

: Ancelotti ieri ha detto: “Sembra che il razzismo sia un problema del Napoli, ma lo è di tutto il calcio italiano”.… - sechesi : Ancelotti ieri ha detto: “Sembra che il razzismo sia un problema del Napoli, ma lo è di tutto il calcio italiano”.… - DiMarzio : ?? 'Non sono un allenatore. Sono un uomo che fa l'allenatore' ?? 'Se un calciatore vuole cambiare squadra, si manda v… - claudioruss : Ancelotti: 'Il momento difficile a Napoli non è ancora arrivato, ma arriverà. Ogni qual volta succede in generale i… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) «È cambiato anche il linguaggio» “La gestione del gruppo e delle risorse umane in un top club dagli anni Novanta ad oggi” è il titolo della lezione che Carloha tenuto oggi all’università Luigi Vanvitelli. Molti i temi toccati. Particolarmente interessante la seconda parte con le domande del pubblico.Ho iniziato a lavorare nel ’95 come allenatore alla Reggiana, la squadra della mia zona, con sedici giocatori e un totale di venti persone. Ora ci sono minimo 25 giocatori con uno staff tecnico molto nutrito con tante altre figure come il video-analista, il preparatore dei portieri, i dottori, i fisioterapisti etc per un totale di 50 persone circa. La gestione del gruppo è totalmente diversa rispetto al passato. Prima l’allenatore aveva il controllo totale di tutto, c’era un rapporto più diretto. Oggi no. Perciò è importante delegare. Un conto è parlare ...