Sissy | la rabbia di mamma Caterina | “Due anni senza indagare e ora cercate risposte nel

fanpage

: Lacrime e rabbia, Sissy non ce l'ha fatta: Reggio piange la sua Campionessa d'Italia - infoitinterno : Lacrime e rabbia, Sissy non ce l'ha fatta: Reggio piange la sua Campionessa d'Italia -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ai microfoni di Fanpage..it, con il corpo di sua figlia in obitorio in attesa di autopsia, le dure parole diMartino, ladiTrovato Mazza, l'agente penitenziaria morta dopo un calvario di dueper un colpo di pistola "Hanno portato via mia figlia con i funerali già fissati per fare l'autopsia: duee ora cercanonel suo corpo martoriato. A quest'ora avremmo già dovuto sapere chi le aveva fatto questo".