huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Si ferma in tangenziale per soccorrere un gufo ferito: 26enne travolta e uccisa - ringetto65 : RT @HuffPostItalia: Si ferma in tangenziale per soccorrere un gufo ferito: 26enne travolta e uccisa - deckard_67 : RT @HuffPostItalia: Si ferma in tangenziale per soccorrere un gufo ferito: 26enne travolta e uccisa - gortombina : RT @HuffPostItalia: Si ferma in tangenziale per soccorrere un gufo ferito: 26enne travolta e uccisa -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ha visto unsul ciglio della strada e si èta per soccorrerlo. Poco dopo però Angela Pozzebon,trevigiana, è stata investita eL'incidente - La ragazza, originaria di Montebelluna ma residente a Istrana, si èta con la sua Opel a bordo della strada, via Serenissima, un tratto diad elevato scorrimento e molto buia, perunper terra sull'altra carreggiata. Dalla parte opposta è arrivata un'auto guidata da un uomo di 79 anni e ha investito laLa giovane è stata sbalzata sul cofano e sull'asfalto, nonostante l'automobilista abbia provato a frenare. All'arrivo dell'ambulanza e dei carabinieri, per Angela non c'era già nulla da fare. Disperato il 78enne che l'ha investita: "Non l'ho vista. Me la sono trovata davanti improvvisamente» ha risotto choc ...