Luca Carboni e Gianmarco Tognazzi ospiti al Barone Rosso di stasera

Anticipazioni Capodanno in musica : sul palco Elodie - Luca Carboni - Lamborghini e Fogli : L'ultimo dell'anno si avvicina e sono ancora molte le persone che non sanno come dare il benvenuto al 2019. Chi starà in famiglia, chi uscirà a divertirsi con gli amici, chi se ne andrà in montagna e chi addirittura 'fuggirà' all'estero per trascorrere una vacanza da sogno al mare o in una delle più famose capitali europee e non. Parte del pubblico italiano però probabilmente preferirà trascorrere l'ultimo dell'anno facendosi accompagnare dalle ...