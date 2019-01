L' esibizione perfetta della ginnasta | Katelyn Ohashi è da 10

Ecco a voi l’esibizione perfetta : questa ginnasta lascia tutti a bocca aperta e per lei è un trionfo. I suoi salti spettacolari : Una prestazione da brividi quella di Katelyn Ohashi, ginnasta statunitense dell’University of California, che al Collegiate Challenge ad Anaheim ha strappato ai giudici una serie di “dieci” sulle note di Michael Jackson. Nel video, la sua esibizione perfetta. Video Twitter UCLA Gymnastics L'articolo Ecco a voi l’esibizione perfetta: questa ginnasta lascia tutti a bocca aperta e per lei è un trionfo. I suoi salti ...