Di Maio-Di Battista in auto a Strasburgo | cambiamo Ue

Europee - Di Maio e Di Battista in viaggio verso Strasburgo : “Ue così non va. Reddito di cittadinanza? A marzo il sito web” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. “Quello di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po’ di idee che abbiamo. Questa Ue così com’è non va“, afferma Di Maio. “Il sito internet – aggiunge poi il vicepremier – per chiedere il Reddito di ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio verso Strasburgo : "Cambiamo questa Europa" : In macchina verso Strasburgo, in vista delle elezioni europee. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista avevano annunciato su Facebook un evento a sorpresa: "Non vi rivelo altri dettagli anche per evitare l'assalto della stampa", aveva scritto il vicepremier sulla sua pagina Facebook. E la 'sorpresa' è un viaggio verso la sede del Parlamento europeo. "Attraverseremo alcuni Paesi europei per far vedere che gli italiani vivono in condizioni ...

Alessandro Di Battista boicotta Luigi Di Maio - retroscena M5s : come è scoppiata la guerra : Il sospetto è che Di Battista, oltre che contro Salvini, operi contro lo stesso Di Maio, alla ricerca di quel consenso perduto che potrà impiegare nella sua prossima battaglia politica. Una ...

Di Battista studia da leader "Dopo Di Maio? Non so" : Alessandro Di Battista è rientrato in Italia ufficialmente per dare una mano a Di Maio nella campagna per le Europee. Ma a quanto pare il rientro dell'ex parlamentare pentastellato nel nostro Paese ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scandalizzo' - Di Battista : 'Non va fatta e non si farà' : La parole di Salvini - Il ministro dell'Interno ricorda di aver "sempre con coerenza sostenuto questa tesi". La revisione del progetto, quindi, non significa cancellazione per il leader leghista. Per ...

Alessandro Di Battista mina vagante : così ha fregato Di Maio - cosa vuole fare ora : Luigi Di Maio è sempre più "accerchiato" all'interno del Movimento 5 Stelle. All'inizio era solo Roberto Fico, con le sue "sparate" di sinistra, a fare da contro-capo nel Movimento. Negli ultimi giorni s'è aggiunto Beppe Grillo, con alcune uscite sul suo blog che hanno messo in difficoltà il vicepre

Autostrade per l'Europa. Di Maio contro i Benetton - sarà un leit motiv della campagna (con Di Battista) in vista delle europee : Non è un'uscita dettata dalla pancia. Quando Luigi Di Maio prende carta e penna e scrive un post durissimo contro Autostrade dopo la sentenza su Avellino, dà il via a quella che sarà una vera e propria campagna d'inverno. "Più ci leggiamo le carte – scrive il capo politico del Movimento 5 stelle - più capiamo che ai Benetton era stata garantita impunità e profitti sicuri come a nessuno mai nella ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il patto segreto : far fuori Beppe Grillo e Roberto Fico : Un patto d'acciaio ai vertici del M5s, di cui dà conto in un appassionante retroscena Dagospia. Nel mirino Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, fresco di rientro in Italia: i due infatti si sono incontrati per delineare il ruolo politico che Dibba dovrà coprire nei prossimi mesi. In primis, la su

Luigi Di Maio - la fuga negli Stati Uniti dopo il ritorno di Di Battista : forse - nel M5s... : Strane coincidenza nel M5s. Coincidenze di cui dà conto l'agenzia di stampa AdnKronos, che fa sapere che Luigi Di Maio - oggi, martedì 8 gennaio, a Bruxelles per lavorare sulle strategie elettorali grilline in vista delle elezioni europee -, "la settimana prossima dovrebbe tornare nuovamente negli S