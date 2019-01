Barbara d' Urso e Federica Panicucci siglano la pace dietro le quinte?

Federica Panicucci e Barbara D’Urso hanno fatto pace? Lo scoop : Barbara D’Urso e Federica Panicucci: torna il sereno dopo anni di frecciatine? Pare che tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci sia scoppiata la pace. Come si sa, per cause non del tutto chiare, le Regine del mattino e del pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione, non si sopporterebbero più di tanto. Secondo Panorama, è arrivata una inaspettata tregua, dopo anni di gelo: la D’Urso e la Panicucci sono tornati a salutarsi. ...

Domenica in - ecco la frecciatina di Mara Venier a Barbara D'Urso per il ritorno di Domenica Live : FUNWEEK.IT - Anche Mara Venier è tornata in onda dopo la lunga pausa natalizia con Domenica In e lo ha fatto col solito entusiasmo contagioso e concedendosi - diciamo così - quella che a molti è parsa ...

Flop per 'La dottoressa Giò' con Barbara D'Urso : la fiction ha debuttato con dati bassi : Ieri sera, in prime-time su Canale 5, ha debuttato la nuova stagione della fiction "La dottoressa Giò" con protagonista Barbara D'Urso, tornata - a distanza di vent'anni - a indossare i panni della ginecologa Giorgia Basile. Un ritorno sul piccolo schermo che la D'Urso stessa ha provveduto a sponsorizzare sul web e sui social network, anche se gli ascolti della prima puntata della fiction non sono stati proprio positivi, e la media si è fermata ...

La dottoressa Giò : Selvaggia Lucarelli ironizza su Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli deride Barbara d’Urso e gli ascolti de La dottoressa Giò Ieri sera è tornata su Canale 5 la fiction di Barbara d’Urso La dottoressa Giò. Dopo la pubblicazione degli ascolti della prima puntata, Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua su Twitter, ironizzando sulla sua rivale televisiva. La giornalista ha infatti scritto quanto segue: “Mi sa che oggi dopo la visione degli ascolti ci vuole La dottoressa ...

Domenica In - Mara Venier trionfa e il marito massacra Barbara D'Urso : la battuta atroce : Guerra fredda. Anzi freddissima. La guerra mai finita tra Mara Venier e Barbara D'Urso. Già, perché ieri - Domenica 13 gennaio - Domenica In è andata in onda su Rai 1 senza la concorrenza di Carmelita e Domenica Live su Canale 5. Risultato? Pessimo per Mediaset: la Venier ha centrato il miglior risu

Barbara D'Urso vola con gli ascolti di Domenica Live e La Dottoressa Giò : Ieri, Domenica 13 gennaio, c'è stato il ritorno trionfale di Barbara D'Urso nella programmazione Domenicale di Canale 5: nel pomeriggio con Domenica Live, mentre in prima serata è andata in onda prima puntata della nuova serie di La Dottoressa Giò, fiction che negli anni '90 diede molta popolarità a Barbara. Per entrambe le messe in onda ci sono stati risultati super positivi in termini di ascolti. I risultati degli ascolti de "La Dottoressa ...

Barbara D'Urso incidente mentre faceva training : 'Mi ha portato via un pezzo di gamba' : Ieri, domenica 13 gennaio, è andata in onda la prima puntata della nuova serie "La Dottoressa Giò" con protagonista Barbara D'Urso. Durante la precedente puntata di Verissimo, la regina della fiction è stata ospitata nel salotto di Silvia Toffanin in cui ha dato luogo ad una lunga ed interessante intervista. Durante il dialogo ha svelato dei particolari in merito ad un incidente avuto mentre faceva training in ospedale per prepararsi alla ...

Domenica In : Mara Venier al 20% di share senza Barbara D’Urso : Mara Venier sfiora il 20% di share: quasi 3 milioni e mezzo di spettatori per Domenica In Mara Venier asfalta ancora una volta Mediaset. Domenica In ha sfiorato il 20% di share, vincendo la battaglia degli ascolti contro le Soap di Canale 5. Dopo una pausa natalizia e le puntate registrate in largo anticipo, quella del 13 gennaio è stata la prima puntata dell’anno in diretta del contenitore del dì festivo di Rai1. Come rivelano gli ascolti ...

La Dottoressa Giò - flop di ascolti per Barbara D’Urso. Lei poco credibile o per dirla Renè Ferretti : “Cagna maledetta” : Una domenica bestiale per Barbara D’Urso che alle dieci in punto ha ricevuto un verdetto amaro: 3.046.000 telespettatori e il 12,63% di share. Un flop, per molti aspetti clamoroso, per il ritorno de “La Dottoressa Giò“, considerando anche l’assenza di concorrenza nel target di riferimento della serie. Prendendo in considerazione il fortissimo battage pubblicitario che ha preceduto la messa in onda e l’assenza di ...

Barbara D’Urso - ascolti sottotono : Dottoressa Giò e Domenica Live al 12% : Dottoressa Giò con Barbara D’Urso: riassunto e ascolti della prima puntata È stata la Domenica di Barbara D’Urso quella del 13 gennaio 2019. Tumefatta a bordo di una strada, dopo essere stata investita da una macchina, Giorgia Basile, incosciente tra le braccia dell’amica Sandra non ha saputo tirare fuori alcuna parola e il racconto di quanto l’ha travolta lo ha affidato a un flashback. A riportare in televisione La ...

La prima volta - il drammatico lunedì di Cristina Parodi : senza Barbara D'Urso - finisce così : Anno nuovo, vecchi patemi. Si parla di Cristina Parodi e de La prima volta , la trasmissione che conduce su Rai 1 in seguito alla Domenica In di Mara Venier . Si parla di ascolti. Nella giornata di ...

Barbara D'Urso spumeggiante al live tweeting per la prima puntata de 'La Dottoressa Giò' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Domenica Live - Barbara D'Urso rischia la pelle : il gesto di Cristopher Lambert - conseguenze tragiche : Tra gli ospiti di Domenica Live, il programma tornato su Canale 5 sotto la sapiente conduzione di Barabra D'Urso, anche Cristopher Lambert, protagonista proprio insieme a Carmelita della nuova stagione della Dottoressa Giò. Dunque, i due hanno parlato dell'incidente che la D'Urso ha avuto sul set de

Ne La Dottoressa Giò Barbara d’Urso e la Basile si fondono tra trash e “faccette” : i temi unico punto di forza? : Un'operazione nostalgia di sicuro successo in termini di ascolti, questo è quello che è la terza stagione de La Dottoressa Giò. Gli occhi di tutti ieri sera erano puntati sulla prima puntata del terzo capitolo della fiction ritornando indietro di 20 anni quando Barbara d'Urso era solo un'attrice e la sua Giorgia Basile era credibile. Ieri sera le cose non sono andate così e, sarà per via dei temi trattati o per le famose "faccette" della ...