Tav | Renzi | ' decide Parlamento e non referendum | Salvini ci metta faccia'

Tav - RENZI VS TONINELLI 'CI È O CI FA?'/ Ultime notizie - l'ex Premier 'Un'assurdità bloccare le opere' : Tav, RENZI vs TONINELLI 'Ci è o ci FA?' . Ultime notizie , l'ex Premier durante una diretta Facebook: 'Un'assurdità bloccare le opere'

Tav - Renzi contro Toninelli : “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” : “Sulla Tav non esiste la possibilità di fermarsi. Toninelli mente o magari non le sa queste cose… Se la Lega si ferma sulla Tav è finita”. Così Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Tav, Renzi contro Toninelli: “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” proviene da Il Fatto Quotidiano.