ilfogliettone

: Napoli affonda Sassuolo e vola ai quarti - - ilfogliettone : Napoli affonda Sassuolo e vola ai quarti - - infoitsport : Il Napoli affonda il Sassuolo e vola ai quarti di Coppa Italia - infoitsport : Coppa Italia, il Napoli affonda il Sassuolo e vola ai quarti -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ilsi qualifica aidi finale di Coppa Italia e se la dovra' vedere nel prossimo turno con il Milan. La squadra di Ancelotti supera ilma senza brillare troppo. Gli azzurri vanno in vantaggio dopo soli 14' con un gol di Milik. Sembrerebbe il prologo di una goleada, ma la vena offensiva si esaurisce ben presto e la gara si mantiene sempre equilibrata, con ilche pur non riuscendo a creare molte occasioni da gol, mantiene spesso in ansia la retroguardia dei padroni di casa. Il, per la verita', nel primo tempo trova anche il gol del pareggio con Locatelli.L'arbitro Chiffi, pero', dopo aver controllato al video l'azione, su segnalazione del Var, annulla la marcatura per un fallo di mano dello stesso Locatelli, sulla partenza dello spunto finale della manovra. Le due squadre sono rimaneggiate per numerosi infortuni e nel caso delanche per ...