Meteo | in arrivo una settimana di pioggia | neve e venti forti | le regioni più a rischio

“Sarà un nuovo 1985”. Meteo - in arrivo un freddo mai visto : l’Italia trema : freddo e neve in arrivo. l’Italia batte i denti. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare la giornata di domani, lunedì 14 gennaio, inizierà con cielo in prevalenza coperto in molte regioni italianeLungo tutto l’arco alpino sono previste piogge e nevicate, così come sull’Appennino centrale. Nel pomeriggio sono previste schiarite dal Nord al Centro, mentre nelle regioni del Sud e nelle isole dovrebbe piovere con ...

Meteo : depressione nel Tirreno - in arrivo forti nevicate al sud a quote basse : Il maltempo sta entrando nel vivo : l'aria fredda di origine artica giunta sull'Italia sta scavando una nuova bassa pressione nel mar Tirreno (dopo la prima formatasi stamattina e già sfuggita via)...

Allerta Meteo Sicilia : forti venti e gelo in arrivo : La Protezione civile regionale ha emesso oggi un bollettino di Allerta gialla in Sicilia per condizioni Meteo avverse dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. In particolare viene evidenziato che sono previsti forti venti e un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con valori molto bassi serali nel primo mattino e nelle ore serali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: forti venti e gelo in arrivo sembra ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Meteo : forte irruzione artica in arrivo - freddo e tanta neve al centro-sud : Il centro-sud si prepara a fare i conti con la quarta perturbazione di questo inizio di gennaio, come raramente è successo negli ultimi anni, mentre il nord si ritroverà per l'ennesima volta a...

Meteo Sicilia : il freddo artico in arrivo anche sull'Isola - previste nevicate fino a bassissima quota : La massa d'aria fredda che in queste ore sta raggiungendo la penisola e fra domani e Sabato investirà le regioni adriatiche e il Sud determinando maltempo e nevicate, non risparmierà nemmeno la...

Allerta Meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Meteo : vasto flusso gelido in movimento verso l'Italia - tanta neve in arrivo! : Ormai ci siamo : ve ne abbiamo tanto parlato negli ultimi giorni, l'Italia centro-meridionale si appresta a vivere una notevole fase fredda e nevosa, la prima (e forse non ultima) che inaugurerà il...

Allerta Meteo : storica ondata di freddo e neve in arrivo anche in Sicilia : Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del ...

Allerta Meteo - Prefettura dispone obbligo di catene sulle strade della Città Metropolitana di Reggio Calabria in vista della neve in arrivo : Nella serata odierna, si è tenuta, presso la Prefettura di Reggio Calabria, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per disporre, in via preventiva, tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in seguito l messaggio di Allertamento Meteo, con previsione di abbondanti nevicate, anche a bassa quota, diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale. Alla riunione hanno ...

Allerta Meteo Campania : freddo intenso - neve e gelate in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per neve e gelate valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani: avrà inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. Già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le ...

