Juve | ecco quando firma Ramsey

La Juve nella tana del Bologna : ecco come fare per seguire l’incontro in Tv : La giornata di oggi è davvero densa di appuntamenti per tutti i calciofili che possono tornare a riassaporare gli impegni ufficiali anche in Italia. Iniziano infatti gli ottadi di finale in programma in gara unica: non sono previste infatti alcune possibilità di errore. A chiudere la giornata dopo gli impegni di Lazio e Milan (clicca […] L'articolo La Juve nella tana del Bologna: ecco come fare per seguire l’incontro in Tv è stato ...

Juventus - lesione al bicipite femorale per Mandzukic! Si teme un lungo stop : ecco i possibili tempi di recupero : Più serio del previsto l’infortunio occorso a Mario Mandzukic: lesione al bicipite femorale della coscia destra per il croato che dovrà restare ai box per diverso tempo In conferenza stampa, Massimiliano Allegri non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni di Mario Mandzukic: “sensazioni? Come dice Mario, ‘no good'”. Niente giri di parole, l’attaccante croato dovrà stare fermo ai box per diverso ...

Juventus - eccoti Aaron Ramsey : la firma dopo la Supercoppa - in estate sarà bianconero : Aaron Ramsey vestirà la maglia della Juventus dal prossimo mese di giugno, niente arrivo anticipato dunque per il centrocampista gallese La Juventus ed Aaron Ramsey sono pronti a dirsi di sì. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Skysport infatti, le parti hanno trovato un accordo per il contratto che legherà il centrocampista ai colori bianconeri sin dalla prossima estate. dopo la Supercoppa Italiana ci sarà l’incontro ...

Juventus-Ramsey : ora ci siamo. Ecco i tempi e le cifre : TORINO - Aaron Ramsey non corre, fuori dal campo. La fatica, il sudore, l'impegno è riservato alle battaglie sul prato, come accade da quando a nove anni indossò la maglia del Cardiff City dove si ...

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...

Da Tonali a Mancini : ecco la lista Juve : TORINO - Il capofila della potenziale Juventus del futuro nella versione 'Italian style' è Federico Chiesa . Classe '97, faccia pulita e un futuro a tinte evidentemente differenti in prospettiva ...

Inter - Benatia la richiesta di Spalletti : ecco la risposta della Juventus : Inter Benatia – L’Inter cerca un rinforzo in difesa, quest’ultimo sembra dover arrivare proprio dalla Juventus. I bianconeri non hanno però molta intenzione di cedere giocatori alle dirette concorrenti e così come stanno cercando di alzare un muro per Rugani alla Roma, stanno tentando di farlo anche con l’Inter. leggi anche —> Napoli, Kouamé è azzurro […] L'articolo Inter, Benatia la richiesta di ...

Calciomercato Juventus - Ramsey già a gennaio? Ecco la richiesta dell’Arsenal : Calciomercato Juventus, Ramsey potrebbe lasciare l’Arsenal a parametro zero in estate, oppure anticipare l’addio già a gennaio… Calciomercato Juventus, il club bianconero sta lavorando per aggiungere un tassello al proprio centrocampo già nel mese di gennaio. Qualche infortunio di troppo ha causato affanno al reparto, dunque Paratici ha pensato di anticipare l’arrivo di Ramsey alla finestra invernale. Il promesso ...

Clamoroso Pistocchi : “ecco cosa ha fatto la Lega per favorire la Juve” : “Perché la Lega ha assegnato i gol a Duncan e Petagna, mentre a Piatek no? – PianetaGenoa1893 Già, perché?”, è l’ultima provocazione da parte del giornalista Maurizio Pistocchi che questa volta si è scagliato contro la Lega e con riferimento sempre alla Juventus. Nel mirino la rete non assegnata all’attaccante del Genoa Piatek nella partita di campionato contro l’Atalanta e convalidato come autogol da ...

Clamoroso Pistocchi : “ecco cosa ha fatto la Lega per favorite la Juve” : “Perché la Lega ha assegnato i gol a Duncan e Petagna, mentre a Piatek no? – PianetaGenoa1893 Già, perché?”, è l’ultima provocazione da parte del giornalista Maurizio Pistocchi che questa volta si è scagliato contro la Lega e con riferimento sempre alla Juventus. Nel mirino la rete non assegnata all’attaccante del Genoa Piatek nella partita di campionato contro l’Atalanta e convalidato come autogol da ...

Juventus-Trincao - ora si chiude : cifre e dettagli - ecco il nuovo CR7 : JUVENTUS TRINCAO- La Juventus ha messo le mani su Francisco Trincao, attaccante dello Sporting Braga classe 1999. Un acuto firmato da Fabio Paratici il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club portoghese per il passaggio del giocatore in bianconero. 20 milioni la richiesta del club, circa 15 milioni la proposta fatta […] L'articolo Juventus-Trincao, ora si chiude: cifre e dettagli, ecco il nuovo CR7 proviene da Serie A ...

Juve - Mbappé senza agente : ecco la mossa di Agnelli : C'è dunque un mondo intero da esplorare e da commerciare, con uno spazio sconfinato per lo sviluppo del marketing e la creazione del marchio Mbappé, che a oggi di fatto non esiste. Mbappé da piccolo ...

Ecco chi è Francisco Trincao - il grande obiettivo della Juve : Francisco Trincão, all’anagrafe Francisco António Machado Mota Castro Trincão è un calciatore portoghese, attaccante del Braga B e della nazionale Under-19 portoghese. Il 2 aprile 2016, Trincão ha fatto il suo debutto professionale con il Braga B in una partita della Segunda Liga 2015-2016 contro il Freamunde. Nel luglio 2018 è stato convocato dalla nazionale Under-19 portoghese che ha vinto il campionato europeo di categoria dopo ...

Instagram - Real leader e Juve fuori dal podio ecco la classifica dei club con più follower : Con il loro quarto posto, i bianconeri sono l'unica squadra italiana nella classifica che vede sul gradino più alto del podio il Real Madrid, seguito da Barcellona e Manchester United. Per il club di ...