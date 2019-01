Diego Maradona | intervento riuscito a Buenos Aries | resta ricoverato in ospedale

Ciro Ferrara/ "Diego Armando Maradona? Un grande amico. Lo conobbi a 17 anni" - Verissimo - : Ciro Ferrara ospite oggi, sabato 12 gennaio 2019, della nuova punta di Verissimo: l'ex difensore di Napoli e Juventus a tutto tondo.

DOMENICA LIVE/ Giucas Casella e la compagna Valeria Perilli - da Napoli Diego Matias - il nipote di Maradona : DOMENICA LIVE Rewind, puntata del 6 gennaio 2019: Giucas Casella presenta la sua compagna Valeria Perilli; da Napoli il nipotino di Maradona.

Paura per Maradona - ricoverato per un’emorragia gastrica! Diego rassicura : “grazie a tutti - ora sto bene” : Per fortuna solo tanta Paura per Diego Armando Maradona, ricoverato nella giornata di ieri per un’emorragia gastrica: El Pibe de Oro rassicura i fan dai social Tanta Paura per Diego Armando Maradona che nella giornata di ieri è stato ricoverato in una clica di Buenos Aires per un’emorragia gastrica. La notizia è subito diventata virale e i tanti fan che, ancora oggi, seguono El Pibe de Oro si sono subito in allarme. Il problema ...

Diego Armando Maradona "introvabile" a poche ore dal via del campionato messicano : Diego Armando Maradona sarebbe letteralmente sparito nel nulla, a poche ore dall'inizio del campionato di clausura della serie B messicana, dove il Pibe de Oro allena i Dorados. Quel che si sa è che per le vacanza natalizie era in Argentina ma da giorni se ne sarebbero perse tracce e notizie. Lo ste

Diego dove ti sei cacciato? I Dorados pronti ad iniziare il campionato - ma Maradona è sparito : L’allenatore argentino non si è presentato in questa stagione, mettendo dunque in dubbio la sua permanenza sulla panchina dei Dorados La delusione per l’esito della scorsa stagione non è stata ancora smaltita, la promozione è svanita per un soffio e adesso i Dorados de Sinaloa dovranno provare a conquistarla nell’anno che verrà. Ph. twitter Dorados Il campionato di Clausura della Serie B messicana ripartirà tra poco, ma ...

Il primo Natale di Maradona con il nipote Diego Matias insieme in Argentina : NAPOLI. Un Natale speciale per Diego Armando Maradona che sta trascorrendo le festività natalizie in Argentina con il nipotino Diego Matias, il figlio Diego Junior e la moglie Nunzia Pennino....

