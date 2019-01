Bimba va dal medico per un mal di pancia | poi la scoperta | è cancro

Bimba di 2 mesi trovata morta nella culla con sangue che le usciva dal naso : chiesta autopsia : Tragedia a San Cipirello, nel Palermitano, dove una Bimba di 2 mesi è stata trovata senza vita dai genitori nella culla con del sangue che le fuoriusciva dal naso. Il pm di turno ha disposto l'autopsia: gli inquirenti non escludono il decesso per cause naturali, ma potrebbe essersi trattato anche di un incidente. Indagini in corso.--Tragedia a San Cipirello, in provincia di Palermo, dove una Bimba di 2 mesi è stata trovata cadavere nella sua ...

Famiglia intossicata dal monossido : muore Bimba di 11 anni : Una bambina di 11 anni è morta a causa di intossicazione da ossido di carbonio, probabilmente sprigionatosi da una stufetta nella frazione di Aspro di Sassoferrato mentre il fratellino di 7 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Fabriano. A dare l'allarme sono stati stamane i genitori. Sul luogo i vigili del fuoco e il 118.I vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia sono arrivati con una squadra di 5 uomini. ...

Ancona - Bimba di 10 anni morta nel sonno : uccisa dal monossido di carbonio - grave il fratello : Una bambina di 10 anni di Sassoferrato è morta a causa delle esalazioni di monossido dovute al malfunzionamento di una stufa nella camera dove dormiva. È stata la mamma a scoprirne il decesso e ad allertare i soccorsi. grave il fratellino di 7 anni che era con lei: lotta tra la vita e la morte.Continua a leggere

Pordenone : Bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia - è grave : Tragedia sfiorata ieri, giorno dell'Epifania, a Piancavallo, piccola frazione turistica del comune di Aviano, in provincia di Pordenone, dove una bambina di soli 8 anni è caduta dalla seggiovia, dopo aver perso gli sci, che gli erano caduti di sotto. Non rendendosi conto della reale altezza alla quale si trovava, la bambina avrebbe deciso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di lasciarsi cadere in modo da andare a recuperare gli attrezzi ...

Piancavallo - Bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia : Non aveva probabilmente posizionato i propri sci correttamente sulla pedana preposta sulla seggiovia, la bambina triestina di 8 anni caduta ieri, domenica 6 gennaio 2019 circa alle 16, da un’altezza di 6 metri nel tentativo di recuperare gli sci, successivamente caduti a terra. L’incidente è avvenuto a Piancavallo, sull’impianto di risalita che porta al Sauc. Ne ha dato notizia Il Piccolo. Soccorsa dai carabinieri del nucleo sciatori di Aviano è ...

Perde gli sci - Bimba di 8 anni cade dalla seggiovia per recuperarli : volo di 6 metri - è grave : L’incidente è avvenuto a Piancavallo, sull’impianto di risalita che porta al Sauc. La piccola è caduta sulla neve artificiale riportando un forte trauma cranico e ferite varie: trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Udine, non sarebbe comunque in pericolo di vita.Continua a leggere

Genitori costringono figli a dieta vegana - Bimba finisce in ospedale : Dura sentenza per una coppia di Genitori vegani di Sidney, Australia,, condannati al carcere per aver costretto i propri figli a seguire la loro stessa tipologia di alimentazione. I due non si ...

Udine - ancora un incidente sugli sci : Bimba di nove anni trasportata in codice rosso in ospedale : La piccola è rimasta gravemente ferita in uno scontro sugli sci avvenuto con una ragazza di 19, ferita in maniera più lieve, sulla pista nera di Sappada . Ha ha riportato un forte trauma toracico e fratture in varie parti del corpo ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso.

Foppolo - Bimba di 3 anni all'ospedale dopo scontro con il bob : Una bimba di 3 anni è rimasta ferita sulle piste di Foppolo, in provincia di Bergamo. Ha una contusione alla tibia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì lungo la pista di bob. A darne ...

Cade dal balcone - muore Bimba di 12 anni a Voghera. 'Volo di dieci metri' : Un volo da un'altezza di circa dieci metri, dal secondo piano di un condominio di via Bellini a Voghera , nel pavese. È morta così, nel primo pomeriggio di oggi, erano da poco passate le 14,, una ...

Pavia - Bimba in coma intossicata dalla droga : affidata al Policlinico San Matteo : A 2 anni e mezzo è arrivata in coma il 22 dicembre al Policlinico San Matteo di Pavia con “tracce di evidenti di sostanze stupefacenti” nel sangue e nelle urine: prima di hashish e marijuana, ma poi anche di cocaina, rinvenute durante un controllo effettuato dopo che i genitori avevano insistito per riportarla a casa perché migliorata grazie alle cure ricevute. Tanto che per la piccola, residente nel Milanese, il Tribunale dei minori ...

Bimba morì dopo essere stata dimessa due volte dal pronto soccorso : 3 medici indagati a Padova : Tre medici friulani sono indagati per la morte di una bambina di 10 mesi , Leticia Gyamsi, deceduta il 13 dicembre in ospedale a Padova dopo un ricovero d'urgenza chiesto dall'ospedale di Pordenone. ...

Sposa il papà in ospedale : esaudito il desiderio della Bimba di 4 anni malata di leucemia : Ha voluto Sposare il suo unico, grande eroe. L'uomo che le tiene sempre la mano mentre affronta le durissime terapie contro la leucemia. Una bambina cinese di 4 anni, Yaxin, ricoverata in un ospedale ...

Marsala - donna partorisce in auto mentre va in ospedale. La Bimba è nata.... dal benzinaio : Se a Trapani una donna ha partorito al pronto soccorso, a Marsala è successo un caso ancora più clamoroso: una donna ha partorito in strada, da un benzinaio, mentre stava andando in ospedale. La ...