Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una fortissima esplosione provocata da una fuga di gas è venuta a Parigi a scoppio questa mattina all’interno quartiere dell’Opera provocando un incendio in un intero palazzo ci sono 20 feriti ha detto la TV francese una ponte della polizia tra questi due sono gravissimi 7:00 sono gravi 11 risultano feriti in modo leggero la prefettura della capitale Donato ...

Omicidio Noemi - la confessione video di Lucio : 'Era pippata - aveva un coltello' - Ultime Notizie Flash : Omicidio Noemi, la confessione video di Lucio: 'Era pippata, aveva un coltello'. La confessione mostrata nella puntata di Quarto Grado dell'11 gennaio 2019

TAV - RENZI VS TONINELLI 'CI È O CI FA?'/ Ultime Notizie - l'ex Premier 'Un'assurdità bloccare le opere' : Tav, RENZI vs TONINELLI 'Ci è o ci FA?'. Ultime notizie, l'ex Premier durante una diretta Facebook: 'Un'assurdità bloccare le opere'

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Crolla la produzione industriale novembre meno 1 e 6% su ottobre e meno 26 percento su novembre dell’anno scorso Profondo rosso per il settore auto meno 19:30 % sull’anno e meno 8 e 6% sul mese l’Istat stima che la fase di debolezza dell’economia prosegua i dati negativi anche in altri paesi provocano ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Istat - giù industria. Strage bus Avellino : assolti capi Aspi - 12 gennaio - : ULTIME NOTIZIE. Di oggi, ultim'ora: Istat, crolla produzione industriale italiana. Strage bus Avellino, assolti verti Aspi. , 12 gennaio 2019,

MIMMA PAPARELLA - RITROVATA MORTA A TURI/ Ultime Notizie - scomparsa a Capodanno da Triggiano : ipotesi suicidio : MIMMA PAPARELLA RITROVATA MORTA a TURI: Ultime notizie, la 55enne di Triggiano scomparsa a Capodanno senza vita all'interno della sua auto. ipotesi suicidio

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - superata l'Inter per Almendra : il giocatore vuole gli azzurri : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: superata la concorrenza dell'Inter per Almendra, che pare preferire proprio gli azzurri.

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie - ipotesi Andersen per l'estate ma la concorrenza è tanta : Calciomercato Inter, Ultime notizie: si lavora per strappare Andersen della Sampdoria in estate. La concorrenza è però alta.