Torino | 30 mila in piazza per il Si alla TAV

A Torino 30mila per la Tav | Grillo : opera inutile : Nuova manifestazione nel capoluogo piemontese per dire sì alla Tav. Il capogruppo leghista Molinari: "Noi favorevoli alle Grandi Opere". Di Maio: "Non mi scandalizzo".

Torino : in 30mila per la Tav - anche la LegaGrillo ripete : è un'opera inutile : Nuova manifestazione nel capoluogo piemontese per dire sì alla Tav. Il capogruppo leghista Molinari: "Noi favorevoli alle Grandi Opere". Di Maio: "Non mi scandalizzo per il fatto che si vada in piazza a dire che si era per il Sì" riferendosi a posizioni del Carroccio prima del contratto di governo.

Torino torna in piazza per il sì alla Tav : «Siamo 30mila» : Torino torna in piazza, a due mesi dalla prima manifestazione, con una iniziativa per dire sì alla Tav. Lo scenario è lo stesso: ancora piazza Castello, la stessa dello scorso 10...

Torino - in 30mila per la TAV : in piazza anche la Lega : Il primo è 'il mondo cambia ad alta velocità, sveglia! La risposta della piazza è: si Tav, subito'. Punto 2: 'analisi costi benefici. Trasparenza sempre'. Il terzo: 'il futuro è di tutti. Vogliamo la ...

Torino - il popolo Sì Tav torna a farsi sentire : 30mila in piazza - c'è anche la Lega : Il popolo Sì Tav di nuovo in piazza a Torino per chiedere che non si fermi l'Alta Velocità Torino-Lione. Alla manifestazione ha partecipato anche la Lega in contrasto con la posizione del Movimento 5 ...

Emirates cerca personale di bordo : selezioni a Milano - Roma - Torino e Catania : Emirates, la compagnia di Dubai, ricerca nuovo personale da introdurre nel proprio team di bordo. La compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai richiede dipendenti italiani, che selezionerà a gennaio, in 4 diverse città: Milano, Roma, Torino e Catania. La compagnia vola in Italia da ben 26 anni ed è stata fondata il 25 marzo 1985. Si tratta della più grande compagnia del Medio Oriente, che vanta 161 destinazioni in 6 continenti ...

Milan-Torino su Sky Sport : dove vedere il posticipo della 15^ giornata : Il posticipo domenicale di questa quindicesima giornata di Serie A si giocherà tra Milan e Torino. Quello tra le due squadre, sarà un vero e proprio scontro per l’Europa. Al momento, infatti, le due squadre occupano la quarta e la sesta posizione e sono distanziati da 4 punti. In caso di vittoria, i rossoneri si porterebbero a ridosso del terzo posto occupato dall’Inter. Il match tra il Diavolo e i granata sarà trasmesso in esclusiva ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Anno nuovo governo vecchio. E a Milano e Torino si torna in piazza : Anno nuovo, governo vecchio. Come il malessere dei cittadini del nord che, ormai da mesi, non perdono occasione per manifestare contro le politiche di Matteo Salvini, Luigi Di Maio & Co. In principio fu la piazza Sì Tav di Torino e poi Genova, Milano, Verona. Ora che il 2019 è iniziato, si ricominci

Vidal - pignorati quattro appartamenti a Torino : debito di 19mila euro : Secondo quanto riporta Marca il Tribunale di Torino avrebbe pignorato 4 appartementi di proprietà di Arturo Vidal a Moncalieri, in provincia di Torino. Il quotidiano spagnolo specifica che la ragione ...

Goffredo Palmerini in Rai - poi a Torino - Milano e Desenzano del Garda con il suo ultimo libro : “Grand Tour a volo d’Aquila”: a Milano tra i relatori Hafez Haidar, candidato al Premio Nobel per la Letteratura Il

5 nuovi concerti di Marco Mengoni nel 2019 - le date da Torino e Milano a Roma - Bari e Firenze : Si aggiungono nuovi concerti di Marco Mengoni in Italia nel 2019. Il tour per la presentazione del nuovo disco di inediti, Atlantico, si allunga: sono 5 i nuovi eventi live annunciati nella giornata odierna, in programma in 5 città diverse. Al calendario già confermato si aggiunge oggi la quarta data di Milano in programma per il 5 maggio al Mediolanum Forum di Assago e la terza data di Roma in programma per l’11 maggio al Palazzo dello Sport ...

Basket femminile - le migliori italiane della 12a giornata di A1. Ilaria Milazzo e Valeria Trucco non bastano a Torino - Giulia Gatti brilla con Lucca : La dodicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile ha consegnato una grande sorpresa. Venezia è incappata sul campo di Broni nella prima sconfitta stagionale, permettendo a Schio di ridurre il distacco dalla testa della classifica. Non sono molte le italiane che hanno saputo mettersi in mostra nell’ultima giornata. La coppia formata da Ilaria Milazzo e Valeria Trucco ha provato a regalare a Torino un successo preziosissimo ...

Basket - Serie A : Milano torna a vincere - Torino nei guai : Le tensioni zavorrano la Fiat Torino, che incassa al PalaVela la decima sconfitta stagionale, 96-106 all'overtime contro Cantù, e si ritrova all'ultimo posto dopo il successo di Pistoia su Pesaro. In ...