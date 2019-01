Tav | ogni mese bruciati 75 mln

Ricordate il Bimbo di ghiaccio? La sua storia commosse tutti : cosa gli è successo. Ogni mattina si presenTava a scuola con la testa completamente ghiacciata. Eccolo oggi - a distanza di un anno : Ci sono storie e storie: quelle che finiscono con un nulla di fatto e quelle che invece trovano un lieto fine degno di un racconto della Disney. Come dimenticare la foto che rese celebre il bambino cinese dalla testa ghiacciata. Era gennaio, è passato un anno, dallo scatto incredibile del bambino di otto anni, il piccolo Wang Fuman, nella sua classe in un paesino dello Yunnan.. Il bambino, in quella foto, appariva con i capelli e le sopracciglia ...

Tavecchio difende il Var e rigetta ogni ipotesi di “malafede” della classe arbitrale : Carlo Tavecchio ha parlato del tanto discusso Var, rispondendo alle illazioni di Preziosi e Cairo dopo la giornata di campionato molto concitata “Il Var? Se andiamo a vedere le decisioni del Var hanno portato almeno per il 90% alla giustizia. Come tutte le cose che nascono e hanno il loro incedere, bisogna aspettarne il consolidamento. Finora il Var ha portato solo una grande perequazione nelle scelte di giustizia, poi qualche errore ...

Torino. Tavolo Animali & Ambiente : il Piemonte che sogniamo : Il Tavolo Animali & Ambiente di recente costituzione, formato dalle associazioni Animaliste e ambientaliste ENPA, LAC, LAV, LEAL, LEGAmbiente L’Aquilone,

Tav - Ue : “Ritardi portano a riduzione dei fondi”. Confindustria : “Toninelli si vergogni : i cantieri ci sono” : L’opera deve essere realizzata nei tempi previsti o i fondi europei verranno ridotti. L’opera in questione è il Tav e a parlare è un portavoce della Commissione Ue dopo l’ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l’omologa francese. “È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi” il Tav, in quanto, ha detto, “come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility ...

Tav - Sala : 'Se ogni governo cambia idea sulle grandi opere - non se ne farà nessuna' : Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene nel dibattito sulla Tav esprimendo 'amarezza' per la decisione del governo di rimetterne in discussione la realizzazione: 'Se ogni governo può cambiare ...

La nuova Torino-Lione toglie ai No Tav ogni motivo - vero - per opporsi alla realizzazione : Comportamenti , con il continuo richiamo alla "tecnica" dell'analisi dei costi e dei benefici, dietro ai quali si nasconde in realtà soltanto una volontà politica ancora ideologicamente avversa alle ...