Sondaggio | Matteo Salvini in versione Terminator | Europee | più eletti di Angela Merkel

Sondaggio Ipsos di Nando Pagnocelli : il 51 per cento degli italiani sta con Matteo Salvini sugli immigrati : Con il caso della Sea Watch il tema degli immigrati è tornato centrale e favorisce, per quanto riguarda i consensi, Matteo Salvini. Secondo il Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, "un italiano su due (51%) è convinto che si debba mantenere una linea intransigente e impedi

Sondaggio : la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salviniperde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l’inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti dal giorno successivo alle elezioni politiche di marzo 2018). Ma il vento cambia anche per Forza Italia, almeno secondo quanto messo nero su ...

Giuseppe Conte seppellito dal Sondaggio : il 63% degli italiani sta con Matteo Salvini : Per Matteo Salvini è una questione di 'principi e civiltà'. Detto in altro modo, il problema non è tanto capire chi pagherà pranzi e cene ai 49 migranti arrivati ieri a Malta, ma stabilire chi comanda ...

Fabrizio Masia - Sondaggio per Agorà : 'Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte' : Che viene di fatto bocciata dal 55 per cento degli elettori perché non 'aiuterà la ripresa dell'economia italiana'.

Fabrizio Masia - Sondaggio per Agorà : "Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte" : Suona una campana d'allarme per Matteo Salvini. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, il leader della Lega ha perso consensi all'interno del governo, a differenza di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che invece hanno guadagnato. Alla domanda: "Chi conta di più nel governo?", gli

Sondaggio Sky Tg24 su Sea Watch e migranti - il trionfo di Matteo Salvini su Conte e Di Maio : Il Sondaggio a caldo sui migranti della Sea Watch fa gioire Matteo Salvini. Quasi in tempo reale, il ministro degli Interni condivide su Facebook il risultato di un Sondaggio di Sky Tg24 tra i suoi telespettatori. "Giusto che l'Italia contribuisca ad accogliere i migranti della Sea Watch?". La rispo

Alessandra Ghisleri - il Sondaggio : solo il 22% è convinto sostenitore della Lega di Matteo Salvini : Per cui il vicepremier leghista può superare le resistenze grilline solo affidandosi alla politica della paura, per le elezioni, o a quella dello scambio, visto che non vuole perseguire la via ...

Sondaggio Mentana - Matteo Salvini promosso sul decreto sicurezza. Allarme-Lega : quanto perde : Lunedì sera, tempo di sondaggi al TgLa7 di Enrico Mentana. La prima rilevazione di questo 2019. Un Sondaggio agrodolce per Matteo Salvini. Già, perché il leader della Lega incassa una buona e una cattiva notizia. Si parta da quella buona. Si parla del decreto sicurezza e delle polemiche sorte tra il

Sondaggio Mannheimer - quanti voti portano i sindaci pro-migranti a Matteo Salvini : Lo scontro tra i sindaci ribelli al decreto sicurezza e Matteo Salvini, che quel decreto lo ha voluto a tutti i costi, porta con sé una grande incognita in chiave elettorale, in una fase storica per il governo delicatissima, visto che la campagna elettorale per le elezioni europee sta per entrare ne

Matteo Salvini - elezioni europee : il Sondaggio ribaltone tra moderati e sovranisti : Matteo Salvini l'ha definita 'un'occasione di quelle che capitano una volta in 50 anni'. La tornata di elezioni europee del prossimo 26 maggio potrebbe portare sconvolgimenti negli equilibri di potere ...

Matteo Renzi - il Sondaggio funebre : il peggiore politico dell'anno - come viene umiliato da Salvini e Di Maio : Il 2019 sarà l'anno della fine di Matteo Renzi? Lo pensano in molti, tra Oroscopi e previsioni più propriamente politiche. Ma il sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica pare confermare lo scenario, almeno a giudicare dalla conferma del 2018: l'ex premier è ancora il peggiore personaggio politico de

Sondaggio Demos - Matteo Salvini senza rivali : è il più amato e tra i più odiati : Non ha rivali Matteo Salvini. E' di gran lunga il leader politico più amato dagli italiani ma è anche tra i più odiati. E' quanto emerge da un Sondaggio di Demos per La Repubblica. Nel 2018 il vero e unico protagonista è stato il leader della Lega sia nella parte del "migliore", che, ma in misura mo