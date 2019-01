Pensioni | per le donne sarà difficile raggiungere quota 100

Le nuove Pensioni? Ecco le (poche) opzioni per le donne : Quota 100 sarà il piatto forte della riforma delle pensioni. Con 62 anni di età e 38 di contributi i lavoratori del settore privato e i dipendenti pubblici potranno anticipare l’uscita fino a 5 anni. Le donne, però, hanno in media carriere lavorative più frammentate, con un’anzianità contributiva media di 25 anni, ben lontana dai 38 richiesti per la nuova quota 100. nuove possibilità con opzione donna e ape sociale...

Pensioni - Salvini : ‘Per Quota 100 giusto prendere qualche giorno in più’ : Slitta l’approvazione del decreto sulle Pensioni a Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. I conti non tornano? A Palazzo Chigi si stanno trovando delle difficoltà? “Questo secondo me è giusto”. A rispondere, ieri sera nel corso di un’intervista concessa a Bruno Vespa in studio a Porta a porta su Rai 1, è stato il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega che ormai da anni del superamento della legge Fornero ne ha ...

Pensioni flessibili e RdC - per Salvini parte dal 1 aprile - 'Ma non sarà uno scherzo' : Dall'esecutivo arriva una nuova conferma in merito alla volontà di avviare i provvedimenti di tutela previdenziale e di welfare previsti all'interno del decreto sul "pacchetto Pensioni". Secondo quanto affermato dal Vice Premier Matteo Salvini durante un'intervista rilasciata per la RAI, prendersi "sei giorni di tempo in più" non pregiudicherà l'efficacia dell'azione di Governo, perché "stiamo parlando del futuro di milioni di italiani". Ed ...

Pensioni - riscatto laurea scontato per under 40 : Il dietrofront era stato annunciato dal governo praticamente in contemporanea con l'approvazione della manovra. Adesso la norma per riportare al 12% la tassazione sul terzo settore, il cosiddetto...

Pensioni - riscatto laurea scontato per gli under 40 : I soldi saranno recuperati dal fondo per gli interventi di politica economica del ministero dell'Economia. La misura sarà transitoria, fino a quando non sarà approvata una riforma complesiva del ...

Reddito-Pensioni - slitta il decreto : tutti i nodi aperti nel governo : Rinviato il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Prima la Ragioneria generale dello Stato deve completare la stesura della relazione tecnica. Da sciogliere gli ultimi nodi relativi al reddito di cittadinanza...

Pensioni flessibili : per Quota 100 sperimentazione triennale - ma attenzione alle riduzioni : I lavoratori cominciano a fare i conti con le nuove opzioni di flessibilità previdenziale in arrivo nel 2019, mentre si attendono i dettagli definitivi grazie all'approvazione del decreto legge sul cosiddetto "pacchetto Pensioni". Si tratta di un insieme di provvedimenti che trova la propria opzione principale nella cosiddetta Quota 100, una misura alla quale sarà possibile accedere maturando almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. ...

Pensioni - tutto quel che è bene sapere prima dell’ennesima “riforma” : Sandro Gronchi, esperto di previdenza, ha appena completato un saggio sul nostro sistema Pensionistico che verrà pubblicato in un volume della World Bank: «Il sistema contributivo italiano - spiega - ha bisogno di correttivi e flessibilità. Ma la direzione presa dal Governo Conte è sbagliata»....

Pensioni - per gli usuranti uscita a 61 anni e 7 mesi anche nel 2019 : Questo è un periodo in cui si fa un gran parlare di Pensioni, di quota 100, di uscite anticipate e di adeguamenti dei requisiti all’aspettativa di vita. Il decreto del governo che varerà quota 100, opzione donna e le altre misure previdenziali in vigore nel 2019 dovrebbe essere pubblicato intorno alla metà di gennaio. La legge Fornero, nonostante queste novità resta in vigore con l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia che sale a 67 ...

Riforma Pensioni : Quota 100 in via sperimentale per tre anni ma occhio ai tagli : L'agognata Quota 100 sarà una misura in via sperimentale solo per un triennio. E' quanto è stato confermato nel maxi decreto attuativo che il Consiglio dei Ministri dovrà varare per la successiva entrata in vigore della misura in materia previdenziale. Come ormai noto, è intenzione dell'esecutivo giallo-verde inserire in un unico decreto sia reddito di cittadinanza più volte sbandierato dal Movimento 5 Stelle sia la Quota 100, misura voluta ...