Milano | al via la settimana della Moda uomo - Parigi teme i «gilet»

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina hanno il sì del Governo : dossier inviato al Cio : Con la firma delle garanzie di Governo , arrivata giovedì nel corso del Consiglio dei ministri, il dossier per la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del ...

Targhe straniere - al via le nuove regole. A Milano prima multa e confisca auto : Con i primi giorni di gennaio, le nuove norme contro la cosiddetta “estero-vestizione” mietono la prima vittima, a Milano: un’auto con targa romena a cui, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, viene elevata una multa da ben 712 euro (che può arrivare a 2.848 euro) e il fermo amministrativo del veicolo. Il malcapitato avrà sei mesi per mettersi in regola (o per prendere la via del Paese di provenienza, utilizzando un foglio ...

Teatro alla Scala di Milano - il ritorno di Plàcido Domingo ne La traviata di Giuseppe Verdi : Da domani alla Scala di Milano due cicli di repliche de La traviata di Giuseppe Verdi nel classico allestimento di Liliana Cavani con le scene di Dante Ferretti, diretto da Myung-Whun Chung. Nel ciclo di rappresentazioni straordinarie di marzo tornerà sul Teatro scaligero il grande Plácido Domingo.Continua a leggere

Capodanno cinese. Milano e Roma aprono le via del salotto buono : ... Sempre a Milano, mercoledì 6 febbraio, dalle 15 alle 18, presso la Sala Orlando dell'Unione Confcommercio, si tiene il forum dal titolo: " Consumi, turismo, lusso: i driver dell'economia cinese all'...

Prezzi dei biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il 20 aprile 2019 - prevendita al via : Parte oggi la prevendita dei biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il prossimo 20 aprile. Dalle ore 9.00 di mercoledì 9 gennaio, i biglietti per l'evento sono disponibili in anteprima esclusiva per gli utenti di Radio 105, dopo aver scaricato dal sito il codice utile per l'acquisto su TicketOne.it. La prevendita anticipata sarà disponibile fino alle ore 23.59 di sabato 12 gennaio. Domenica 13 gennaio alle ore 9.00 verrà invece ...

Milano - assaltano il portavalori con pistole e kalashnikov : via con 20mila euro. Le rapina sembra un film d’azione : Assalto a un furgone portavalori. Sabato mattina, intorno alle 7.30, tre uomini armati hanno preso d’assalto un furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l’incasso del supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano. Secondo le prime informazioni, due erano armati di pistole mentre un terzo imbracciava un kalashnikov. Una delle guardie giurate ha esploso tre colpi in aria che ...

Anche nella Milano di Sala buttate via le coperte dei clochard : La sinistra, come da copione, non ha perso tempo a criticare il gesto del vice sindaco leghista di Trieste , Paolo Polidori , che ha buttato via alcune giacche e coperte dei senzatetto abbandonate per ...

Milano : “Il popolo non è razzista - Lega di m…”. Scritte con insulti sui muri della sede del Carroccio in via Bellerio : “Il popolo non è razzista, razzisti“. È la scritta, tracciata con uno spray rosso, comparsa nella notte sui muri esterni della sede storica della Lega di via Bellerio a Milano. La denuncia è arrivata dal deputato del Carroccio e segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. “L’anno nuovo purtroppo comincia in continuità con quello precedente, procedendo nell’escalation di aggressioni alle sedi della Lega – fa ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina : entro l’11 gennaio saranno inviati al Cio alcuni adempimenti formali : Olimpiadi invernali 2026: entro l’11 gennaio saranno inviati al CIO alcuni adempimenti del governo per la Candidatura di Milano e Cortina “Ho sentito ieri il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e da qui a venerdì 11 gennaio alcuni adempimenti formali del Governo saranno inviati al Cio per la Candidatura congiunta di Milano e Cortina“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla Candidatura di Milano e ...

Saldi 2019 - a Milano e Lombardia via da oggi : «Sconti personalizzati per battere il web» : Una spesa prevista di 362 euro a famiglia, quasi 170 a persona. Partono oggi i Saldi ufficiali in Lombardia. «Ma molte catene hanno iniziato a fare sconti appena dopo Natale» attaccano i piccoli ...

Milano - il mistero di Via Lulli : muore povera e sola - ma in realtà era milionaria : mistero a Milano. Qualche mese fa, Raffaela Donvito, classe 1940, è stata trovata morta nella sua casa di Via Giovanni Lulli, da sola, in una situazione di forte degrado. Il Comune, dopo aver inutilmente tentato di contattare i parenti della donna, pensando di trovarsi di fronte ad un altro caso di indigenza, si è fatto carico delle spese di sepoltura. Ma ora, si è scoperto che la 78enne, in realtà, era una milionaria e dal marito, morto più di ...

Milano : Area C - via libera alle ibride e contributi alla rottamazione : A seguito della modifica del sistema di classificazione dei veicoli secondo nuovi accordi a livello europeo il comune di Milano consentirà, fino a settembre 2022, l’accesso all’Area C senza pagamento del ticket per le auto ibride, alla stregua di quanto concesso alle totalmente elettriche, mild – hybrid e plug-in. La classificazione del veicolo dovrà essere riportata a libretto per consentire, tramite controllo automatico dei dati ...

Inverno d'aMare. Arriva la Befana a Pinarella - Cervia e Milano Marittima...con tanto di tuffo! : Il 6 gennaio , in piazza Garibaldi, sono previste esibizioni musicali, intrattenimento, animazione e spettacoli dalle 17 alle 22 per chiudere in bellezza il periodo delle feste. Le befane presenti si ...

Milano. Palazzo Marino mette in vendita il palazzo di via Pirelli 39 : La Giunta Sala ha approvato le linee di indirizzo per la vendita in due lotti del complesso immobiliare che ospitava