La dieta in bianco è davvero utile per guarire quando non si sta bene?

(Di sabato 12 gennaio 2019) Influenza, mal di testa, mal di stomaco, diarrea: tutte situazioni che, secondo l’opinione diffusa di nonne & C, vanno sanate con una bellain. Gli alimenti favoriti in questi frangenti sono i candidi riso o pasta, conditi con un po’ di burro, formaggio e purea (fonte di latte e burro). Nessuno dubita che in presenza di un malessere sia opportuno evitare di appesantire lo stomaco e il fegato con lasagne e insaccati, o comunque con cibi ricchi di intingoli. Ma tanto meno ci sono prove scientifiche a favore dela tavola.Di questo colore sono per esempio i latticini, il cui tenore di grassi saturi non favorisce certo la digestione.è pure il petto di pollo alla piastra, la cui digeribilità non dipende solo dalla qualità della carne ma anche dalla cottura ben fatta: le righe nere sul cibo cotto con griglia o piastra non sono decorazioni, ma ...