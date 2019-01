James Middleton | Ho avuto un cancro alla mente | ma si può uscire dal tunnel

La rivelazione di James Middleton : «Ho combattuto contro la depressione - è il cancro della mente» : James Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedale«So di essere riccamente benedetto e di vivere una vita privilegiata. Ma questo non mi ha reso immune alla depressione. È difficile descrivere quella condizione. ...