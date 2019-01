Comune di Genova ricerca 25 assistenti asili nido categoria C

scuolainforma

(Di sabato 12 gennaio 2019) Ildiavvia una selezione rivolta aglidi. Sono 25 i posti disponibili, come indicato nell’avviso della Direzione sviluppo del personale e formazione deldi. La determinazione dirigenziale n. 228/2018 del capoluogo ligure dispone un concorso finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 25di. I vincitori saranno inquadrati nellaC, posizione economica C.1. Gli aspiranti hanno tempo fino all’11 febbraio 2019 per presentare le domande di partecipazione.Requisiti Specifici Possesso di uno dei seguenti titoli di studio (DGR 222/2015 – D.Lgs. 65/2017):– laurea triennale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” (classe 18 D.M.509/99 o classe L-19 D.M. 270/04).Se conseguiti entro l’Anno Scolastico 2013/2014, uno dei seguenti titoli:a) diploma di ...